Conductor que arrolló a contratistas del Metro de Medellín dio positivo en la prueba de alcoholemia

En la madrugada del domingo 26 de octubre, cuatro contratistas del Metro de Medellín fueron arrollados por un vehículo particular en la Autopista Regional, justo donde se desarrollan las obras de atención al socavón que mantenía afectado un tramo de la vía férrea.

El hecho ocurrió hacia las 4:30 de la madrugada, cuando los operarios se encontraban retirando unas vallas utilizadas para delimitar la zona de trabajo.

En medio de la oscuridad y bajo condiciones de trabajo propias de la emergencia, un vehículo particular ingresó repentinamente al área señalizada y embistió a los trabajadores.

Alcalde de Medellín contó cómo fue el accidente de los contratistas del Metro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que el conductor del automóvil involucrado en el accidente estaba bajo los efectos del alcohol.

En sus palabras relató lo sucedido:

Como alcalde, debo informarles de una situación muy triste que sucedió hoy a las 4:30 a. m. sobre la autopista, justo en el sitio en donde se realizan los trabajos en la vía del Metro.

El saldo fue devastador: uno de los contratistas murió en el lugar, dos resultaron con heridas de gravedad, uno de ellos en estado crítico, y otro logró salir del sitio por sus propios medios.

Conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario, el examen de alcoholemia practicado al conductor marcó primer grado de embriaguez, aunque señaló que “seguramente a la hora del accidente el grado era mayor”.

Me duele mucho esto. Mi solidaridad con la familia y amigos de la persona fallecida. Estamos pendientes de las otras personas heridas.

La víctima mortal fue identificada como Julián Andrés Valderrama Monzón, de 28 años, uno de los contratistas que trabajaba en la zona afectada por el socavón.

Horas después, el alcalde publicó una fotografía del vehículo responsable del siniestro y reiteró su rechazo ante el consumo de alcohol al volante: