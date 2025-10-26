Macabro hallazgo: descubrieron finca donde trituraban e incineraban huesos para fabricar insumos en Huila

En el municipio de Palermo, Huila, fue hallado un centro de manipulación e incineración de huesos.

Allí, los restos eran procesados en condiciones precarias para obtener un polvo que se comercializaba como materia prima para productos de limpieza, nutrientes agrícolas y alimentación animal.

Hallan finca donde trituraba e incineraban huesos para fabricar insumos en Huila

Durante la diligencia de registro y allanamiento, los investigadores encontraron un horno crematorio artesanal donde se incineraban huesos de res y de cerdo.

Los restos eran trasladados hasta el inmueble, triturados y procesados para extraer un polvo que servía como insumo en la fabricación de productos variados.

¿Qué hacían con los restos de los huesos triturado e incinerados?

De acuerdo con la información recaudada por la Fiscalía, el material resultante era vendido a una empresa en Bogotá que se dedicaba a producir y distribuir artículos de limpieza, suplementos agrícolas y alimentos para animales.

En el lugar fueron decomisados más de 1.000 bultos con el insumo base, además de un horno de combustión, tres calderos metálicos, un tanque destinado al proceso de descebo, dos motores y una gran cantidad de huesos bovinos y porcinos listos para su tratamiento.

Paralelamente, las autoridades constataron que el procesamiento se realizaba sin medidas de salubridad ni manejo técnico adecuado.

Durante la intervención también se comprobó que los residuos generados, así como los gases emanados del horno y las aguas residuales vertidas en las fuentes hídricas cercanas, estaban produciendo afectaciones al medioambiente.

¿Había alguien en la finca cuando llegaron las autoridades?

En el procedimiento fueron capturados en flagrancia Carlos Andrés Romero Reyes, Enderson David Flórez Acosta, Ángel Gabriel Rivera Machado, Alfonso Martínez Montealegre, Yonaiker Graterol Piña y Yefferson Kelvin Medina Pinto, quienes se encontraban en el lugar durante el allanamiento.

Un fiscal de la Seccional Huila les imputó el delito de contaminación ambiental, cargos que los seis detenidos no aceptaron.

De momento, las autoridades mantienen bajo custodia los elementos incautados y adelantan análisis técnicos.