Esta sería la razón detrás del hallazgo de tres cabezas humanas en Cali

Durante el consejo de seguridad convocado de urgencia, las autoridades en Valle del Cauca formularon una posible hipótesis detrás de estas muertes violentas.

febrero 17 de 2026
01:19 p. m.
Una ola de violencia sin precedentes sacude a Cali luego del hallazgo de tres cabezas humanas en distintos sectores de la ciudad en apenas cinco días.

La situación llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad extraordinario para analizar el escalamiento criminal en la capital del Valle del Cauca.

Los hechos se registraron en el centro y nororiente de la ciudad. El caso más reciente ocurrió cuando operarios de la empresa de servicios públicos adelantaban labores de limpieza en un canal de aguas lluvias cerca a una planta de tratamiento, donde encontraron dos cabezas humanas.

Este hallazgo se suma al registrado el pasado miércoles en inmediaciones al centro administrativo municipal, donde otra cabeza fue encontrada en el río Cali. Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.

Un equipo especializado, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, adelanta las labores de recolección de material probatorio para los análisis forenses.

Disputa por rutas de narcotráfico sería el trasfondo de la violencia

Durante el consejo de seguridad convocado de urgencia, las autoridades concluyeron que las rutas de narcotráfico y el control territorial serían las razones detrás de estas muertes violentas.

La disputa entre organizaciones criminales estaría generando crímenes con alto grado de sevicia. Concejales y la Personería de Cali reaccionaron con preocupación, advirtiendo que el hallazgo de restos humanos confirma el nivel de degradación de la violencia que enfrenta la ciudad.

Planes operativos y megatomas contra el crimen

Como respuesta, las autoridades anunciaron la implementación de planes operativos y megatomas en diferentes comunas de Cali, acciones que también se extenderán al norte del Valle del Cauca.

Se prevé además una reunión conjunta con el departamento del Cauca para coordinar estrategias de seguridad. En el consejo se comunicó oficialmente al presidente y al ministro de Defensa la necesidad de garantizar estabilidad en el mando y alertar sobre las amenazas actuales.

Las megatomas buscan desarticular las estructuras criminales responsables de estos hechos que han conmocionado a la ciudadanía caleña y generado alarma nacional por el nivel de violencia registrado en Cali.

