¿Cómo identificar y prevenir a tiempo los casos de bullying en colegios? Tome nota

Unicef explica que el bullying o acoso escolar es un tipo de violencia que ocurre en entornos escolares, la cual puede presentarse de manera física, verbal o psicológica.

Ante una situación de este tipo, el rol de los padres y profesores es vital para el respectivo acompañamiento a la víctima, así como la toma de decisiones en lo que mejor pueda acabar la situación.

Según el Sistema Unificado de Convivencia Escolar, el acoso escolar ha ido en alza en los últimos años. En 2023 hubo registros de 6.194 casos; y un año después la cifra alcanzó los 7.807, lo que se tradujo en un aumento del 26%.

Leonardo Aja, psicólogo forense, conversó en Noticias RCN sobre cuáles son los signos de alarma para prevenir con tiempo un caso de acoso escolar.

¿Cómo pueden hacer los padres para identificar y evitar el bullying?

“Supervisar el comportamiento de nuestros hijos. Hay una serie de señales que son muy frecuentes. La casuística nos ha arrojado que en la gran mayoría de los casos se presentan y se cumplen”.

“La más importante es el deseo persistente de no querer ir al colegio. También disminuciones en su rendimiento académico fuera de lo habitual, llegar con muchas lesiones sin practicar algún deporte, pertenencias escolares dañadas, expresiones de tristeza, dificultades en el sueño y hábitos de alimentación; evita hablar de temas del colegio y en algunos casos ideas suicidas”.

Luego de identificar estas señales. ¿A dónde hay que acudir?

“Directamente con el colegio y por escrito. He sabido de casos en donde papá y mamá han notificado verbalmente. La institución dice no es grave, no está pasando nada; y el joven falleció por suicidio”.

“El colegio entones se lava las manos diciendo no habían reportado. Entonces hay que hacerlo escrito para obligar a que la institución revise qué está sucediendo”.

“Hay una ruta establecida en donde se tienen que hacer todas las indagaciones. El asunto no es simplemente sancionar al posible agresor. Esto hay que verlo como un tema de salud y hacerle remisiones al servicio de salud por parte de psiquiatría o psicología”.

¿Cómo manejar los casos de bullying?

“Eso no hay que abordarlo solamente desde la persona afectada. Yo hablo de la tríada detrás del bullying que compromete víctima, victimario y entorno. Cualquiera que sea la intervención, hay que abordarla desde las tres dimensiones”.

“Los adultos tienen mucha responsabilidad. Ahí es donde debe estar la genialidad, no estar como adultos, observar esos indicadores indirectos”.