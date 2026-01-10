Atracaba en Bogotá con un arma personalizada: el sticker que le puso lo delató

Un joven de 19 años fue capturado en flagrancia por la Policía de Bogotá tras robar a una mujer en el barrio La Esmeralda, localidad de Teusaquillo.

El caso llamó la atención de las autoridades por el arma traumática que llevaba entre sus pertenencias, con las que cometía los hurtos violentos, específicamente en esta zona de Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando el ladrón amenazó con el arma a una mujer para quitarle su vehículo eléctrico y un celular. La víctima alertó a la comunidad y estos a la policía que realizaba labores de patrullaje, logrando la captura del señalado delincuente.

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El sticker con el que ladrón personalizó el arma con la que robaba

Tras la alerta del hurto, activaron un plan candado a través del que se pudo ubicar al presunto responsable varias cuadras más adelante del sitio donde se registró el hurto a la mujer.

Durante el procedimiento de captura, los policías encontraron entre las pertenencias del detenido un arma traumática que estaba marcada con el sticker de una bandera de Venezuela, detalle que facilitó su identificación.

Entre los objetos que llevaba consigo, las autoridades habrían valorado los elementos hurtados en su poder en más de ocho millones de pesos.

Capturaron a ladrón con un arma personalizada en Bogotá

Las autoridades confirmaron la captura en flagrancia del hombre de 19 años de nacionalidad venezolana por el delito de hurto.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por estos hechos. Los elementos recuperados, incluyendo el vehículo eléctrico y el teléfono celular, fueron devueltos a la víctima.