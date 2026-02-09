Intentó quemar viva a su madre en su propia casa: la sometía a tratos crueles

En las últimas horas, las autoridades enviaron a la cárcel a un hombre señalado de someter a su madre a sistemáticos maltratos físicos y psicológicos, además de presuntamente intentar acabar con su vida, incendiando su propia vivienda en Buenaventura, Valle del Cauca.

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De acuerdo con la investigación, el señalado agresor habría cometido una serie de actos violentos contra su progenitora durante un período prolongado, situación que escaló hasta el punto de destruir su vivienda.

La Fiscalía lo presentó ante un juez por su presunta responsabilidad en las graves agresiones causadas a su madre en hechos registrados en Buenaventura, Valle del Cauca.

Intentó quemar viva a su mamá dentro de su propia casa

Según la investigación, el hijo había sometido a la víctima a un ciclo de violencia verbal y física de manera reiterada.

Las agresiones escalaron cuando amenazó a su madre con incendiar la vivienda con ella adentro si no se iba. Tras la negativa de la mujer de irse de la casa, cumplió su advertencia.

Los hechos ocurrieron cuando el procesado llegó hasta la residencia de su progenitora y prendió fuego al inmueble en sus cuatro costados.

Afortunadamente, la mujer no se encontraba en el inmueble cuando inició el incendio, sin embargo, las llamas ocasionaron daños a las viviendas vecinas.

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Capturaron al hombre que intentó asesinar a su madre gracias a los vecinos

Los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, que lograron la captura del hombre en el lugar de los hechos.

Un fiscal le imputó a Rivas Valencia los delitos de incendio agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

El juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el procesado, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo que representa para la víctima.