Impactante audio sobre Yulieth Angulo, principal sospechosa en el asesinato de Camila Potosí

María Camila Potosí, una joven de 21 años, fue asesinada en Cali. En horas de la mañana del jueves 30 de julio, las autoridades capturaron a los cinco principales sospechosos.

Ella tenía ocho meses de embarazo y el jueves 16 de julio se subió a una moto junto a Yulieth Angulo, la principal sospechosa. Al parecer, se ofreció a llevarla a una cita médica, pero fue una fachada.

El video que delata a Yulieth Angulo

La joven fue víctima de tortura y asesinada. El cuerpo fue hallado cuatro días después, pero sin la bebé, a quien iba a llamar Alahia. Horas después de que se efectuaran las cinco capturas, los presuntos implicados revelaron la ubicación en donde estaba el cuerpo de la bebé.

Carlos Rincón, pareja de Angulo, y su hermana Karina estuvieron en el pódcast Más allá del silencio dando detalles sobre el trágico desenlace que tuvo el caso y las investigaciones que se adelantan en torno a los capturados.

El hombre narró que fue Yulieth quien le informó acerca de la desaparición de Potosí, a quien conoció en un programa para embarazadas. Cabe recordar que ella, la mujer de la moto, es señalada de supuestamente fingir un embarazo para robar a la bebé.

“Como fue la última persona con la que la vieron, le están echando la culpa a ella. Le conté a Yulieth y ella pasa a llamar a mi hermana porque había dicho que no la había visto hace dos semanas”, sostuvo sobre una posible inconsistencia en el relato de la sospechosa.

¿Angulo cambió de versión? Las inconsistencias en su relato

Karina grabó la llamada que tuvo con Angulo luego de ver el video con la última aparición de la joven embarazada. “Yo con ella no me vi ayer, me había visto el otro martes cuando estuvimos en FAMI”, esta fue la respuesta de Yulieth cuando la hermana de Carlos le envió el video.

“Yo pensé que ella tenía algo que ver por la forma en la que ella me respondió en la llamada”, afirmó Karina. Por su parte, Carlos narró cómo Potosí y Yulieth se conocieron en el programa de ayuda para mujeres gestantes.

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Durante la noche del 16 de julio, le causó dudas el hecho de que Yulieth no se reportó, diciendo solo que estaba ocupada con unas ‘vueltas’ para su hermana con unas boletas. Carlos, Karina y ella vivían en la misma casa.

Al día siguiente, contó que Angulo dejó unas cosas y volvió a irse, lo cual aumentó las sospechas. Cuando volvió a hablar con Carlos, le contó acerca de la desaparición de Potosí.

“Ella me empezó a decir que no se había visto con ella, pero eso está como raro, por la grabación de ese mismo día. Entonces le dije que está haciendo algo que no debe”, sostuvo al recordar que Yulieth le dijo que no sabía nada al respecto.

Después, Carlos contó que Angulo cambió la versión, dado que aceptó que la recogió para llevarla a un puesto de salud en Melendez: “Ya con las pruebas, empezó a decir que sí se vio con ella y decide ir a confrontar a la familia para darles la cara”.