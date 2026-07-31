Detenidos sujetos que le raparon el celular a una menor en Usaquén: como este se registran 100 casos al día

Cerca de 100 celulares son hurtados al día en Bogotá, según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Uno de los últimos casos registrados, ocurrió en el sector Unicentro, de la localidad de Usaquén, donde dos hombres en moto hicieron de las suyas.

Poco o nada les importó que su víctima fuera una joven menor de edad, que gracias a la acción oportuna de las autoridades, logró recuperar su teléfono móvil, como indicó el teniente coronel Juan Arango, comandante de Policía de la localidad de Usaquén:

“Gracias a la reacción oportuna de uniformados del CAI Unicentro y a la activación de un plan candado, fueron capturados dos hombres señalados de cometer el hurto de un celular, mediante la modalidad de raponazo en la localidad de Usaquén”.

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Casi 20.000 celulares han sido hurtados en lo que va del 2026:

De acuerdo con el comandante de Policía de Usaquén, “durante el procedimiento se recuperó el equipo móvil, que había sido hurtado minutos antes a una menor de edad, y se incautó la motocicleta utilizada en el hecho. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto”.

Sin embargo, el de los últimos días no es un caso aislado. A grandes rasgos, en lo que va del 2026, se han reportado 19.800 celulares robados; sin embargo, la cifra podría ser mayor, debido a que no todas las personas denuncian.

Cifra de celulares recuperados por la Policía cayó en los primeros meses de 2026:

Días antes de registrarse el robo contra la menor de edad en el sector Unicentro, la concejal Diana Diago advirtió que el número de celulares recuperados por las autoridades en los cinco primeros meses del año cayó un 15,8 %.

Entre enero y mayo de 2025, un total de 1.956 celulares fueron recuperados, pero en el mismo periodo de 2026, la cifra descendió hasta alcanzar los 1.649.

“En otras palabras”, indica un informe de la cabildante, “casi 9 de cada 10 celulares robados en Bogotá no han sido recuperados”.