Medicina Legal se pronuncia sobre el hallazgo del cuerpo de la bebé de Camila Potosí

El país está consternado por el desenlace en el caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo. En las últimas horas, capturaron a los cinco presuntos responsables del crimen.

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Potosí, originaria de Cali, desapareció el jueves 16 de julio. La última vez que la vieron fue en una motocicleta junto a una mujer identificada como Yulieth Angulo. El cuerpo de la joven fue encontrado el lunes 20 de julio en La Buitrera con signos de tortura.

Hallaron el cuerpo de la bebé tras las cinco capturas

Durante más de una semana, las autoridades llevaron a cabo la investigación, la cual permitió ubicar el jueves 30 de julio a los cinco presuntos sospechosos en Cali y Tuluá, incluyendo a Angulo.

Los otros cuatro fueron identificados con los alias Nilson, Edu, Kevin y JJ. Además, se halló el cuerpo de la bebé Alahia.

Ariel Emilio Cortés, el director de Medicina Legal, estuvo en Noticias RCN entregando detalles de este atroz caso.

¿Qué proceso hará Medicina Legal?

“El cuerpo de la bebé de María Camila lo recibimos el día de ayer (jueves 30 de julio) y el cuerpo de María Camila ya se lo entregamos a la familia la semana pasada. Se hizo el examen correspondiente con el peritaje y se le entregó a la Fiscalía”, indicó acerca del proceso tras los hallazgos.

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Con respecto a Alahia, esto indicó el director: “Lo primero que hacemos con el cuerpo es determinar si es un feto humano. Como es muy pequeño, puede estar midiendo entre 40 cm a 50 cm. Falta determinar eso”.

Sumado a ello, mencionó que se debe analizar el estado de descomposición del cuerpo, dado que influirá en los próximos tres trabajos con los peritos.

“Primero, la docimasia, tratar de determinar si la bebé nació viva o estaba muerta en la cesárea rudimentaria. Lo segundo es hacer genética comparando el cuerpo con el resultado de la mamá con pruebas de ADN y luego tomamos muestras histológicas para determinar las causas y manera de muerte”, detalló acerca del paso siguiente en la investigación.