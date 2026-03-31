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El punto exacto de la selva donde encontraron a los cinco niños de 3 y 16 años que se escondían de alias Calarcá

Los padres de los menores fueron secuestrados por ‘Urías Perdomo’ y alias La Morocha, pero lograron escapar de sus filas. Internaron a sus hijos en la selva para protegerlos.

Yhonay Díaz

marzo 31 de 2026
08:22 a. m.
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Después de más de 72 horas, el Ejército Nacional confirmó el hallazgo de los cinco niños entre 3 y 16 años que se escondían de alias Calarcá en la selva. Sus padres fueron secuestrados por los hombres del cabecilla guerrillero, pero lograron escapar de sus captores.

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La pareja que planeó una impresionante estrategia para proteger a sus hijos entregó a las autoridades las coordenadas exactas donde debían estar los niños. Aunque no fueron encontrados en ese punto, la información suministrada fue clave para, sobre las 4:00 de la madrugada de este 31 de marzo ubicarlos sanos y salvos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hallazgo de los menores:

“Durante toda la noche, y en una operación precisa y humanitaria en zona rural de Cartagena del Chairá, nuestro Ejército y Fuerza Aérea lograron ubicar y recuperar con vida a cinco menores de edad y una adulta que permanecían ocultos en la selva, huyendo de la amenaza criminal de una estructura de las disidencias del alias Calarcá.

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El punto exacto de la espesa selva donde hallaron a los niños

De acuerdo con el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, los cinco niños están bien y fueron encontrados en una zona de la vereda Nueva Ilusión, a tres horas por río de Cartagena del Chairá, un punto selvático en el que llueve muchísimo.

“Durante varios días, los menores y la adulta resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas de las disidencias, para quienes atentar contra los campesinos es parte de su esencia criminal”, dijo el ministro.

Los niños se encuentran bajo protección del Ejército Nacional y van a ser extraídos en helicóptero hacia Florencia, donde se les brindará atención médica.

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Autoridades tras el rastro de ‘Urías Perdomo’ y alias La Morocha

Bajo la jerarquía de alias Calarcá, están Urías Perdomo’ y alias La Morocha, los dos guerrilleros detrás del secuestro de los padres de los cinco niños que fueron escondidos en la selva para protegerlos del reclutamiento forzado.

Por Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, las autoridades ofrecen una recompensa de $400.000.000, mientras que la recompensa de ‘La Morocha’ que es quien está a cargo del confinamiento de toda la población en la zona, subió de $50.000.000 a $200.000.000. Es la más peligrosa, mano derecha de ‘Calarcá’.

La Defensora había alertado dos veces en el mes de febrero la expansión del frente Rodrigo cadete de ‘Calarcá’ y había hecho SOS al ICBF por los niños.

La orden es llevar a la justicia a los principales criminales que estarían detrás de estos hechos. La información que permita su ubicación y captura es clave.

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