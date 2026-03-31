Ejército rescata a cinco hermanitos perdidos en la selva del Caquetá

En la madrugada de este martes, el Ejército Nacional logró ubicar a cinco niños que permanecían desaparecidos en la selva del departamento de Caquetá.

Según informó el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar a Noticias RCN, la operación se inició cuando los uniformados encontraron a dos de los menores, quienes posteriormente guiaron a las tropas hasta el lugar donde se encontraban los otros tres.

Los niños se encuentran bajo protección del Ejército Nacional

Los niños permanecen bajo protección del Ejército y, por ahora, se espera a que mejoren las condiciones climáticas para poder trasladarlos de manera segura a la ciudad de Florencia.

Este rescate se da en medio de la difícil situación que atravesaron los padres de los menores que lograron escapar del cautiverio de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.

Menores fueron escondidos para evitar reclutamiento

El caso se remonta a hace 12 días, cuando los padres de los menores fueron secuestrados por la estructura armada Rodrigo Cadete, perteneciente al Estado Mayor de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá. Durante diez días estuvieron sometidos a trabajos forzados, hasta que lograron escapar y refugiarse en una base militar.

Para evitar el reclutamiento forzado de sus hijos, un trabajador de la finca donde estaban ocultos los padres decidió esconder a los menores en la zona selvática del Bajo Caguán.

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Detalles del rescate de los menores en Caquetá

La operación de rescate se desarrolló en la vereda Nueva Ilusión, a más de dos horas de camino desde el puerto de Flandes, en un área de difícil acceso y afectada por intensas lluvias. Los niños caminaron largas distancias antes de ser encontrados por las tropas.

El gobernador señaló que ahora se inicia un trabajo interinstitucional para garantizar la protección de la familia, su reubicación y acceso a educación, además de apoyo jurídico frente al despojo de sus tierras.

También advirtió sobre el grave riesgo de reclutamiento forzado que enfrentan los menores en las zonas rurales del departamento, donde las disidencias continúan fortaleciendo su presencia.