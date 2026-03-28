VIDEO | Así cayó el hombre que apuñaló 30 veces a su pareja en vía pública: la mujer lucha por su vida

En las últimas horas fue materializada la captura del hombre señalado del atroz intento de feminicidio contra una mujer, frente a su hijo y en plena vía pública de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la mujer habría recibido al menos 30 puñaladas a manos de su pareja sentimental.

La captura se registró a las afueras del Hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, donde la víctima lucha por su vida en una UCI.

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