VIDEO | Así cayó el hombre que apuñaló 30 veces a su pareja en vía pública: la mujer lucha por su vida
El estremecedor caso se registró el pasado 17 de marzo en plena calle y frente a su hijo de siete años.
Yhonay Díaz
marzo 28 de 2026
01:53 p. m.
01:53 p. m.
En las últimas horas fue materializada la captura del hombre señalado del atroz intento de feminicidio contra una mujer, frente a su hijo y en plena vía pública de Bogotá.
De acuerdo con la información entregada por la Policía, la mujer habría recibido al menos 30 puñaladas a manos de su pareja sentimental.
La captura se registró a las afueras del Hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, donde la víctima lucha por su vida en una UCI.
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