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VIDEO | Así cayó el hombre que apuñaló 30 veces a su pareja en vía pública: la mujer lucha por su vida

El estremecedor caso se registró el pasado 17 de marzo en plena calle y frente a su hijo de siete años.

VIDEO | Cayó el hombre que apuñaló 30 veces a su pareja en vía pública: la mujer lucha por su vida
Foto: captura de video Policía Nacional

Yhonay Díaz

marzo 28 de 2026
01:53 p. m.
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En las últimas horas fue materializada la captura del hombre señalado del atroz intento de feminicidio contra una mujer, frente a su hijo y en plena vía pública de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la mujer habría recibido al menos 30 puñaladas a manos de su pareja sentimental.

La captura se registró a las afueras del Hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, donde la víctima lucha por su vida en una UCI.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

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