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Cayeron quienes estarían detrás del secuestro y 'paseo millonario' de Diana Ospina: uno es el jefe de la banda

Preliminarmente se maneja la información de que dos de los miemebros de la banda fueron presentados en la diligencia judicial.

Capturaron a quienes estarían detrás del secuestro y 'paseo millonario' de Diana Ospina: cayó el jefe de la banda
Foto: Gaula Policía

Yhonay Díaz

marzo 28 de 2026
11:34 a. m.
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En horas de la mañana de este sábado 28 de marzo fuentes le confirmaron a Noticias RCN la captura de varios de los miembros de la banda criminal que estaría detrás del secuestro y del 'paseo millonario' del que fue víctima Diana Ospina al tomar un taxi a la salida de Teathron, en Chapinero.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, se trataría de dos personas que fueron formalmente presentadas, entre ellos estaría el jefe de la organización delictiva.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 22 de febrero cuando la mujer tomó un taxi, al llegar a su casa otro vehículo de transporte que iba detrás interceptó a la mujer y se la llevaron con rumbo desconocido.

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Cayó el jefe de la banda que secuestró y robó a Diana Ospina

Dos presuntos secuestradores de Diana Ospina fueron capturados en un operativo articulado entre la Policía de Bogota, la Secretaría de Seguridad y a través de una investigación estructurada con recursos del Gaula, Sipol y Sijín, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La captura de los dos hombres fue legalizada y posteriormente se procedió a su imputación, donde definirán su futuro judicial a acetar o no los cargos señalados.

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Alcalde Galán pidió cárcel para los secuestradores

El alcalde de Bogotá se pronunció sobre el procedimiento judicial y solicitó que sean cobijados con medida de aseguramiento:

Todo el apoyo a la Fiscalía en la solicitud de medida de aseguramiento ante los Jueces de la República para que los capturados por ambos casos queden privados de la libertad cuanto antes y dejen de ser una amenaza a la integridad de los ciudadanos.

Asimismo, explicó que este proceso de investigación se realizó en paralelo con el que llevó a la captura de los responsables del secuestro y asesinato del profesor Neill Cubides.

"Cuatro criminales cuya legalización de captura se efectuó en el transcurso de la semana", confirmó el alcalde.

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