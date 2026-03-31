Expertos advierten el aumento de robos durante Semana Santa: este sería el objetivo de los delincuentes

Durante Semana Santa, cuando miles de familias salen de la ciudad, aumenta el riesgo para las viviendas que quedan solas. Las cifras lo confirman: los hurtos a residencias en Bogotá van en aumento y podrían dispararse en plena temporada de viajes.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y febrero de 2026 se registraron 1.119 casos, frente a 1.014 en el mismo periodo de 2025, un incremento del 10,4% que enciende las alertas justo antes de una de las temporadas con mayor movilidad del año.

¿Cómo estarían actuando los criminales?

No se trataría de hechos aislados ya que detrás de estos delitos habrían amplias estructuras organizadas. Así lo explicó Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, quien aseguró que esta modalidad es organizada y planificada con antelación.

“Este no es un delito improvisado. Se trata de una modalidad organizada y planificada. En la mayoría de los casos, los delincuentes realizan tareas previas de observación, identifican las rutinas de los residentes y seleccionan viviendas que representen bajo riesgo y alta rentabilidad”, aseguró.

Ese análisis previo les permite actuar en los momentos más vulnerables. No es casualidad que el 32,3% de los robos ocurra en la madrugada y el 25,7% en la noche, es decir, cuando hay menor vigilancia o las viviendas están completamente solas.

Además, en el 88,39% de los casos no se utilizan armas, lo que refuerza un patrón silencioso: ingresos sin confrontación directa, muchas veces en casas previamente “marcadas”.

Estos hechos se han convertido en una constante durante las vacaciones de Semana Santa ya que durante este periodo en 2025 se registraron 599 denuncias por hurtos a residencias, una cifra que podría repetirse o incluso superarse este año si no se toman medidas.

Algunas de las zonas con le mayor número de casos son localidades como La Candelaria con 587 casos, Suba con 84 y Usaquén con 69 que concentran buena parte de los reportes, lo que demuestra que el riesgo no distingue entre sectores turísticos o residenciales.

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¿Cómo evitar ser víctima?

“Antes de salir de viaje, es fundamental informar a un vecino o familiar de confianza. También se recomienda no anunciar desplazamientos en redes sociales y verificar que puertas, ventanas y cerraduras estén en buen estado”, señaló la experta de la Universidad Manuela Beltrán.

El enfoque colectivo también resulta un aliado en estos casos ya que establecer turnos de contacto para realizar inspecciones visuales con vecinos de confianza o familiares puede marcar la diferencia.

El uso de herramientas tecnológicas también se ha convertido en una ayuda indispensable para disuadir a los delincuentes.