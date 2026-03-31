Defensoría alerta que 15 menores fueron reclutados en Colombia entre enero y febrero

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de este año, la Defensoría del Pueblo registró 15 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país.

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La entidad advirtió que Antioquia y Norte de Santander concentran la mayor parte de los reportes, lo que refleja la persistencia de este delito en zonas históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

El reporte de la Defensoría del Pueblo fue revelado este miércoles 31 de marzo, cuando el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, confirmó que cinco menores desaparecidos en ese departamento fueron rescatados por el Ejército Nacional. Según explicó a Noticias RCN, los padres habían decidido esconderlos en la selva por temor a que fueran reclutados por disidencias bajo el mando de alias Calarcá.

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Defensoría exige fortalecimiento de mecanismos de prevención y protección

De acuerdo con las cifras oficiales, el 73% de las víctimas son niños y adolescentes, mientras que el 27% corresponde a niñas y adolescentes. En cuanto a pertenencia étnica, la mayoría —86%— no se reconoce en ningún grupo, aunque también se reportaron casos en comunidades indígenas (7%) y afrocolombianas (7%).

"Esta realidad no puede continuar, el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención y protección que garanticen el goce efectivo de derechos para las y los menores de edad y darles la oportunidad de tener un #BuenFuturoHoy", expresó la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta de X.

339 niños, niñas y adolescentes reclutados en 2025

En 2025, la Defensoría del Pueblo registró 339 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia, una problemática que sigue golpeando con fuerza a las comunidades más vulnerables.

Según los datos, el 58% de las víctimas fueron niños y adolescentes varones, mientras que el 42% correspondió a niñas y adolescentes.

La dimensión étnica revela un impacto desproporcionado: 55% de los casos afectaron a población indígena, frente a un 39% que no se reconoce en ningún grupo étnico y un 6% de origen afrocolombiano.

Estas cifras evidencian la persistencia del reclutamiento forzado como una grave violación de derechos humanos y un desafío urgente para la protección de la niñez en el país.