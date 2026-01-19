CANAL RCN
Colombia Video

Crisis del PAE en Antioquia: nueve municipios iniciaron clases sin alimentación escolar

La Gobernación señaló que la responsabilidad recae en cada ente territorial, indicando que las alcaldías presentan “demoras en la firma de contratos”.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
06:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El inicio del 2026 en Colombia enfrenta una crisis que afecta a aproximadamente 800.000 niños que no tienen acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE), según alertó el Ministerio de Educación.

Servicios de urgencias en Antioquia registran sobreocupación del 120%: los pacientes esperan hasta 24 horas
RELACIONADO

Servicios de urgencias en Antioquia registran sobreocupación del 120%: los pacientes esperan hasta 24 horas

La situación se debe principalmente a retrasos en procesos contractuales en diversos municipios del país, lo que ha dejado a miles de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad sin el beneficio alimentario.

Nueve municipios de Antioquia iniciaron clases sin el programa

En Antioquia, nueve municipios comenzaron las clases sin implementar el PAE, de acuerdo con información de la Secretaría de Prensa de la Gobernación.

‘Canela’, la perrita que estuvo a punto de ser aplastada por un compactador de basura: esto la salvó
RELACIONADO

‘Canela’, la perrita que estuvo a punto de ser aplastada por un compactador de basura: esto la salvó

Los municipios afectados son Anorí, Armenia Mantequilla, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Segovia, Yalí y Yondó, donde estudiantes de zonas vulnerables iniciaron sus jornadas educativas sin el paquete alimentario.

La Gobernación señaló que la responsabilidad recae en cada ente territorial, indicando que las alcaldías presentan “demoras en la firma de contratos” y “falta de diligencia” que impacta directamente a los niños más vulnerables de la región.

Según el ente departamental, aún falta culminar procesos contractuales para garantizar la cobertura del programa en todas las instituciones educativas.

Cachorra estuvo a segundos de morir triturada por un camión de basura: operario de aseo la salvó
RELACIONADO

Cachorra estuvo a segundos de morir triturada por un camión de basura: operario de aseo la salvó

Riesgo nacional: más de 860.000 estudiantes afectados

El Ministerio de Educación emitió una alerta nacional en la que advirtió que más de 860.000 estudiantes estarían en riesgo de regresar a clases sin alimentación escolar, cifra que refleja la magnitud del problema en el territorio nacional. Para muchos menores, la alimentación escolar representa la única comida del día.

La Unidad de Alimentación Escolar advirtió que estos retrasos “podrían impactar directamente la permanencia de los estudiantes en las aulas”, poniendo en riesgo no solo la nutrición sino también la continuidad educativa de miles de menores.

“No es con amenazas”: gobernador de Antioquia sobre acciones jurídicas que tomará el Gobierno por negarse a acatar la emergencia económica
RELACIONADO

“No es con amenazas”: gobernador de Antioquia sobre acciones jurídicas que tomará el Gobierno por negarse a acatar la emergencia económica

Según datos oficiales, 30 municipios redujeron los recursos frente a lo asignado en 2024, mientras que 32 no realizaron el aumento presupuestal previsto para este año, agravando la crisis del PAE en un momento crítico.

Las autoridades departamentales hicieron un llamado urgente a las administraciones municipales para acelerar los procesos de contratación y garantizar el acceso al programa alimentario, considerado esencial para la protección de los derechos fundamentales de los niños y su desempeño académico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

El debate de la gente: RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen este 25 de enero

Elecciones en Colombia

Experto pronostica qué vendrá para las elecciones 2026: “Más inciertas de las últimas décadas”

La Gran Encuesta

Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella puntean en la Gran Encuesta. Los indecisos siguen siendo protagonistas

Otras Noticias

Transmilenio

Las estaciones de TransMilenio que permiten ingresar sin tarjeta TuLlave: confirman cambio

TransMilenio habilitó estaciones donde ya no es obligatorio usar la tarjeta TuLlave. Conozca cuáles son y cómo pagar el pasaje con tarjeta bancaria o celular.

Liga BetPlay

Santa Fe y Águilas Doradas repartieron puntos tras empate 1-1 en El Campín: vea los goles

Igualdad en El Campín: Independiente Santa Fe no pasó del empate frente a Águilas Doradas. Vea las anotaciones.

La casa de los famosos

Primer eliminado en La Casa de los Famosos Colombia este domingo 18 de enero

Cuidado personal

¿Por qué el Clean Beauty dejó de ser una moda y se volvió un hábito infaltable?

India

Elefante mata a 20 personas en India: buscan al animal que aterroriza aldeas de Jharkhand