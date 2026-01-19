Crisis del PAE en Antioquia: nueve municipios iniciaron clases sin alimentación escolar

El inicio del 2026 en Colombia enfrenta una crisis que afecta a aproximadamente 800.000 niños que no tienen acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE), según alertó el Ministerio de Educación.

La situación se debe principalmente a retrasos en procesos contractuales en diversos municipios del país, lo que ha dejado a miles de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad sin el beneficio alimentario.

Nueve municipios de Antioquia iniciaron clases sin el programa

En Antioquia, nueve municipios comenzaron las clases sin implementar el PAE, de acuerdo con información de la Secretaría de Prensa de la Gobernación.

Los municipios afectados son Anorí, Armenia Mantequilla, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Segovia, Yalí y Yondó, donde estudiantes de zonas vulnerables iniciaron sus jornadas educativas sin el paquete alimentario.

La Gobernación señaló que la responsabilidad recae en cada ente territorial, indicando que las alcaldías presentan “demoras en la firma de contratos” y “falta de diligencia” que impacta directamente a los niños más vulnerables de la región.

Según el ente departamental, aún falta culminar procesos contractuales para garantizar la cobertura del programa en todas las instituciones educativas.

Riesgo nacional: más de 860.000 estudiantes afectados

El Ministerio de Educación emitió una alerta nacional en la que advirtió que más de 860.000 estudiantes estarían en riesgo de regresar a clases sin alimentación escolar, cifra que refleja la magnitud del problema en el territorio nacional. Para muchos menores, la alimentación escolar representa la única comida del día.

La Unidad de Alimentación Escolar advirtió que estos retrasos “podrían impactar directamente la permanencia de los estudiantes en las aulas”, poniendo en riesgo no solo la nutrición sino también la continuidad educativa de miles de menores.

Según datos oficiales, 30 municipios redujeron los recursos frente a lo asignado en 2024, mientras que 32 no realizaron el aumento presupuestal previsto para este año, agravando la crisis del PAE en un momento crítico.

Las autoridades departamentales hicieron un llamado urgente a las administraciones municipales para acelerar los procesos de contratación y garantizar el acceso al programa alimentario, considerado esencial para la protección de los derechos fundamentales de los niños y su desempeño académico.