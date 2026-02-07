Gobernadores le ponen tareas al nuevo Gobierno: ¿cuáles son las prioridades y qué están pidiendo?

Comenzó oficialmente el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

Mientras ambas delegaciones inician las reuniones para coordinar la transición, los gobernadores del país también buscan que las necesidades de las regiones sean parte de la agenda desde el primer día.

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, explicó que las administraciones departamentales ya consolidaron una propuesta conjunta con proyectos estratégicos y prioridades que esperan presentar al nuevo Gobierno para acelerar su ejecución.

¿Qué propuestas llevarán los gobernadores al nuevo Gobierno?

Según explicó Rafaela Cortés, durante los últimos meses los gobernadores adelantaron un trabajo conjunto para recopilar las principales necesidades de las regiones.

Como resultado de ese proceso elaboraron un "libro blanco", construido tras una gira nacional en la que participaron congresistas, representantes del sector académico, gremios, diputados y alcaldes de los 32 departamentos del país.

Posteriormente, los mandatarios departamentales realizaron una nueva reunión para consolidar una matriz con los proyectos que esperan presentar al presidente electo durante su recorrido por las diferentes regiones.

La intención, aseguró, es impulsar iniciativas que permanecen detenidas en distintos ministerios a la espera de su aprobación.

Nosotros iniciamos hace unos meses en la construcción de un libro blanco, una gira por todo el país donde convocamos congresistas, al sector académico, al sector gremial, diputados, alcaldes y armamos un libro blanco de las iniciativas nacionales de las regiones donde están los 32 departamentos. Ahora tuvimos la primera reunión de gobernadores para construir una matriz y cuando el presidente empiece su gira nacional entregarle esas iniciativas o esos proyectos que están engavetados en muchos ministerios.

¿Qué temas consideran urgentes las regiones?

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos afirmó que el nuevo Gobierno encontrará un panorama complejo en varias zonas del país, por lo que considera indispensable construir una agenda conjunta entre la Nación y los territorios.

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En ese sentido, aseguró que la seguridad debe convertirse en la principal prioridad, seguida por el fortalecimiento del sistema de salud y el impulso a proyectos estratégicos que llevan meses o incluso años pendientes de aprobación.

Recordó que muchos departamentos administran hospitales públicos y enfrentan dificultades para mantener la prestación de los servicios.

Yo creo que la prioridad debe ser la seguridad y también el tema de salud. La mayoría de gobernadores tenemos hospitales y estamos afrontando toda esa situación. Como tercer punto están esos proyectos estratégicos que desafortunadamente quedaron pendientes de aprobación en algunos ministerios.

¿Cómo esperan trabajar con el presidente electo?

La gobernadora explicó que ya existen acercamientos para preparar el componente regional del empalme.

Según indicó, los gobernadores no pretenden presentar una lista de peticiones aisladas, sino construir una agenda conjunta que permita coordinar inversiones y optimizar los recursos disponibles.

Ya montamos una matriz, nos reunimos con los gobernadores y empezamos a trabajar para que cuando venga el presidente a cada departamento podamos contarle nuestras prioridades. Esto no es una lista de mercado; sabemos las condiciones en las que está el país. Lo importante es armonizar y trabajar juntos.

Asimismo, sostuvo que uno de los principales objetivos es fortalecer la relación entre el Gobierno Nacional y las administraciones territoriales.

El país se construye desde las regiones y no se construye desde Bogotá.

¿Qué pidió específicamente el Meta frente al orden público?

Como gobernadora del Meta, Rafaela Cortés aseguró que una de las principales preocupaciones del departamento sigue siendo la situación de seguridad.

Indicó que solicitará al nuevo Gobierno reforzar el control territorial frente a los grupos armados ilegales que operan en esa región, entre ellos estructuras vinculadas a alias Calarcá, Iván Mordisco y el Clan del Golfo.

También pidió fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar delitos como la extorsión, el reclutamiento de menores y las acciones de intimidación contra la población.