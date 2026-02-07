Conclusiones tras primera reunión de empalme: José Manuel Restrepo y Germán Ávila se pronunciaron

Finalmente, este jueves 2 de julio se llevó a cabo la primera reunión entre el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y Germán Ávila, el ministro de Hacienda que fue designado para el proceso de empalme.

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A lo largo de este mes, la atención está en el proceso de transición entre el Gobierno Petro y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. El empalme es obligación y marca el paso de una administración a otra en la rama ejecutiva.

La solicitud de Restrepo: grabar las reuniones

Culminada la reunión, Restrepo anunció que mañana, viernes 3 de julio, se pondrá en marcha el primer encuentro de la comisión nacional de empalme conformada por él, Carlos Alonso Lucio, María Isabel Campo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, Carolina Restrepo y Jerome Sanabria.

Por el lado del gobierno, estarán el ministro, la directora del Dapre, la directora de Planeación Nacional y el secretario jurídico.

“He pedido garantizar la transparencia y orden en este proceso de transición. La necesidad de prudencia y austeridad de cada realidad colombiana”, sostuvo el vicepresidente electo, solicitando que la información del proceso sea de conocimiento público.

¿Quiénes participan en el empalme?

Para ello, consideró fundamental grabar las reuniones por parte de los dos equipos. Además, se manejarán actas de las sesiones y encuentros especiales en los casos donde haya información con restricción por razones de seguridad.

Después tuvo la palabra Ávila, quien aseguró que la reunión se manejó de una forma amable y con intercambio de criterios: “Hemos reiterado que este proceso debe darse en el marco de respeto”.

“Todas las decisiones que sea necesario tomar, el gobierno las tomará en el curso de los próximos días”, declaró el jefe de cartera acerca del papel de la administración actual en la recta final.

Por último, manifestó que las inquietudes serán escuchadas, pero van a estar regidas por las decisiones que el gobierno tome.