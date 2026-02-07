Capturan a cinco personas en Bogotá por el robo de dos carros y dos motocicletas

Cinco personas fueron capturadas en Bogotá después un operativo puesto en marcha en las últimas horas en varios frentes por los uniformados de la Estación de Policía Kennedy.

Las autoridades recuperaron dos carros y dos motocicletas reportadas como robadas. Los capturados deberán responder por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

¿Cómo operaban los delincuentes?

Las autoridades informaron que los resultados fueron posibles gracias a la rápida reacción de las patrullas, el despliegue del denominado Plan Candado y la información suministrada por ciudadanos, factores que facilitaron la ubicación e interceptación de los vehículos.

Entre los capturados hubo dos hombres que, al parecer, habrían engañado a una víctima mediante la modalidad de falso servicio por aplicación de transporte para quedarse con el vehículo.

Durante el procedimiento, los policías también encontraron un arma traumática que habría sido utilizada para intimidar al conductor y facilitar el robo.

La Policía destacó que estos resultados hacen parte de la estrategia para enfrentar el hurto de vehículos en la localidad de Kennedy. En lo corrido de este 2026, se han recuperado 72 motocicletas y 65 carros en este punto.

¿Cuántos carros y motos se roban en Bogotá?

La institución reiteró que continuará desarrollando controles y acciones operativas en diferentes sectores de la ciudad con el propósito de reducir el hurto de vehículos y fortalecer la seguridad de los habitantes.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Policía, con corte a mayo, se presentaron 1.129 casos de hurto de automotores en la ciudad. Las localidades con más registros fueron Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Puente Aranda y Bosa.

Con respecto al robo de motos, las cifras apuntaron que se dieron 1.705 hechos de esta índole, principalmente en Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Rafael Uribe Uribe.