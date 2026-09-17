Ojo: Autoridades advierten que comprar artículos robados daría hasta 12 años de cárcel

Las autoridades de Bogotá han emitido una alerta contundente sobre el delito de receptación, un fenómeno que afecta tanto a compradores como a vendedores de mercancía robada y que puede resultar en severas consecuencias judiciales.

¿Cuál es el delito de receptación?

Según cifras oficiales, durante julio de este año se registraron 1.047 capturas relacionadas específicamente con este delito, lo que equivale a una detención cada cinco hora.

RELACIONADO Menor de 14 años fue aprehendido por intentar asesinar con arma blanca a hombre de 32 años en Bogotá

La receptación, que consiste en comprar o vender mercancía que previamente fue robada, puede parecer una transacción económica ventajosa, pero las consecuencias legales son graves.

Quienes incurran en esta práctica pueden enfrentar penas de privación de libertad de entre 4 y 12 años de prisión.

Entre los artículos más comercializados de forma ilegal se encuentran bicicletas, teléfonos celulares y autopartes, particularmente componentes de motos y vehículos.

Las autoridades han identificado varios puntos de concentración tanto en Bogotá como en Cundinamarca donde se realiza este tipo de comercio sin ningún sustento legal, lo que ha motivado un refuerzo en las estrategias de vigilancia y prevención.

En respuesta a esta problemática, la región metropolitana está implementando medidas para mejorar las condiciones de seguridad.

"Estamos trabajando para mejorar las condiciones de seguridad de toda la región y así o ya estamos invirtiendo en el centro de comando y control de la ciudad de Soacha. De igual manera en la unidad de reacción inmediata de este mismo municipio para que funcione todos los días, 24 horas", informó Luis Lota, director de la región metropolitana.

Según las entidades de seguridad, Usaquén y Fusagasugá serán los próximos municipios que reforzarán sus sistemas de seguridad para combatir este delito.

La inversión incluye tecnología de vigilancia y personal especializado que operará de manera permanente.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que evite adquirir productos de dudosa procedencia, advirtiendo que la aparente ventaja económica puede convertirse en un problema legal serio con consecuencias de largo plazo, incluyendo antecedentes penales y años de prisión.