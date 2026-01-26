CANAL RCN
Colombia Video

Cronología del asesinato de Adrián Mathías Pinzón: su padre le habría disparado y luego se quitó la vida

El menor presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza. Autoridades investigan un caso de presunta violencia vicaria.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
03:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Adrián Mathías Pinzón, de solo nueve años en una zona boscosa del sector de Los Laches, en el centro de Bogotá.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

Junto a él fue encontrado el cuerpo de su padre, identificado como Marco Antonio Pinzón. Las primeras pesquisas apuntan a que se trataría de un posible caso de violencia vicaria.

El menor habría salido con su padre, con la autorización de la persona que tenía su custodia legal, el pasado 17 de enero sobre las 5:30 de la tarde, en el barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar. Desde ese momento, la familia perdió el rastro del menor, quien estuvo desaparecido por varios días.

Hallan sin vida y junto a su padre a Adrián Pinzón, menor de 9 años desaparecido en Bogotá
RELACIONADO

Hallan sin vida y junto a su padre a Adrián Pinzón, menor de 9 años desaparecido en Bogotá

Cronología de la desaparición y asesinato de Adrián Mathías Pinzón

La tragedia comenzó el pasado 17 de enero, cuando Marco Antonio Pinzón recogió a su hijo con permiso de los familiares para llevarlo a un centro comercial del sur de Bogotá para compartir tiempo con su hijo.

Tras varias horas sin noticias de ellos, la familia reportó la desaparición del menor, con el precedente de que el hombre habría realizado una videollamada a la madre del niño, donde la amenazaba de atentar contra su vida.

La Policía difundió el cartel de búsqueda con las características físicas del menor y la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición.

Tras cinco días de angustia, las autoridades hallaron los cuerpos abrazados y con impactos de bala, por lo que se investiga un homicidio-suicidio.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el menor presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza, que habría acabado con su vida en el lugar de los hechos. El padre habría disparado contra Adrián Mathías y posteriormente se habría quitado la vida con un arma de fuego.

El CTI de la Fiscalía adelanta las investigaciones para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

Padre ya había amenazado con asesinar a su propio hijo de 9 años en Bogotá: revelan nuevos detalles del caso
RELACIONADO

Padre ya había amenazado con asesinar a su propio hijo de 9 años en Bogotá: revelan nuevos detalles del caso

Padre de Adrián Mathías amenazó a la madre con hacerle daño a su hijo

Durante la búsqueda, la madre del menor habría recibido una llamada de Marco Antonio Pinzón advirtiéndole que iba a quitarle la vida a Adrián Mathías.

El caso estaría relacionado con una crisis de salud mental que, al parecer, padecía el padre, quien incluso habría sido internado en una clínica por problemas psiquiátricos, sumado a la separación con la madre del menor.

Adrián Mathías, desde el pasado mes de diciembre, permanecía bajo el cuidado de su tía en el barrio Lucero Bajo.

El cuerpo del menor ya fue entregado a sus familiares y se espera que en las próximas horas Medicina Legal emita los resultados del análisis forense que confirme las causas exactas del fallecimiento.

¡Doloroso! Madre y sus tres niños fueron hallados sin vida en una casa en Tiquisio, Bolívar
RELACIONADO

¡Doloroso! Madre y sus tres niños fueron hallados sin vida en una casa en Tiquisio, Bolívar

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Así puede consultar si fue seleccionado como jurado de votación para las elecciones del 8 de marzo

Antártida

ARC Simón Bolívar detectó volcán submarino en la Antártida

Ministerio de Educación

Colegios privados en la cuerda floja: 100 instituciones cerraron en Colombia durante el 2025

Otras Noticias

Festival de la Leyenda Vallenata

Hospedajes para el Festival Leyenda Vallenata 2026 en Valledupar: precios de hasta $340 millones

Precios de Airbnb en Valledupar por el Festival de la Leyenda Vallenata superan hasta los $20 millones por tres noches.

México

Masacre en México: más de 15 muertos dejó ataque armado durante partido de fútbol

Según la información de las autoridades, ocho sujetos en dos camionetas dispararon más de 100 veces en el Deportivo Emiliano Zapata mientras se desarrollaba un encuentro deportivo.

Dólar

Dólar sorprendió al mercado y cambió de tendencia en Colombia: así cerró este 26 de enero

Atlético Nacional

Presidente de Atlético Nacional manda mensaje a Boca Juniors tras la venta de Marino Hinestroza

EPS

Escándalo en Famisanar por fiesta de fin de año que habría costado $119 millones: ¿de dónde salieron los recursos?