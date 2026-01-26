Cronología del asesinato de Adrián Mathías Pinzón: su padre le habría disparado y luego se quitó la vida

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Adrián Mathías Pinzón, de solo nueve años en una zona boscosa del sector de Los Laches, en el centro de Bogotá.

Junto a él fue encontrado el cuerpo de su padre, identificado como Marco Antonio Pinzón. Las primeras pesquisas apuntan a que se trataría de un posible caso de violencia vicaria.

El menor habría salido con su padre, con la autorización de la persona que tenía su custodia legal, el pasado 17 de enero sobre las 5:30 de la tarde, en el barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar. Desde ese momento, la familia perdió el rastro del menor, quien estuvo desaparecido por varios días.

Cronología de la desaparición y asesinato de Adrián Mathías Pinzón

La tragedia comenzó el pasado 17 de enero, cuando Marco Antonio Pinzón recogió a su hijo con permiso de los familiares para llevarlo a un centro comercial del sur de Bogotá para compartir tiempo con su hijo.

Tras varias horas sin noticias de ellos, la familia reportó la desaparición del menor, con el precedente de que el hombre habría realizado una videollamada a la madre del niño, donde la amenazaba de atentar contra su vida.

La Policía difundió el cartel de búsqueda con las características físicas del menor y la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición.

Tras cinco días de angustia, las autoridades hallaron los cuerpos abrazados y con impactos de bala, por lo que se investiga un homicidio-suicidio.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el menor presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza, que habría acabado con su vida en el lugar de los hechos. El padre habría disparado contra Adrián Mathías y posteriormente se habría quitado la vida con un arma de fuego.

El CTI de la Fiscalía adelanta las investigaciones para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

Padre de Adrián Mathías amenazó a la madre con hacerle daño a su hijo

Durante la búsqueda, la madre del menor habría recibido una llamada de Marco Antonio Pinzón advirtiéndole que iba a quitarle la vida a Adrián Mathías.

El caso estaría relacionado con una crisis de salud mental que, al parecer, padecía el padre, quien incluso habría sido internado en una clínica por problemas psiquiátricos, sumado a la separación con la madre del menor.

Adrián Mathías, desde el pasado mes de diciembre, permanecía bajo el cuidado de su tía en el barrio Lucero Bajo.

El cuerpo del menor ya fue entregado a sus familiares y se espera que en las próximas horas Medicina Legal emita los resultados del análisis forense que confirme las causas exactas del fallecimiento.