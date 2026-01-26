Policía desmantela red de cámaras clandestinas instaladas por bandas criminales en Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira logró desmantelar un sofisticado sistema de vigilancia ilegal que bandas criminales habían instalado en barrios periféricos de la ciudad para monitorear movimientos de los uniformados de la Policía y controlar actividades de narcotráfico.

Desmantelan sistema de vigilancia ilegal en Pereira

El operativo permitió decomisar 15 cámaras de seguridad clandestinas y capturar a la persona encargada de su operación.

Según el reporte, las autoridades se sorprendieron al descubrir el funcionamiento del sofisticado sistema, que funcionaba como un circuito cerrado de televisión en el barrio Pueblo Sol de Dos Quebradas.

Las cámaras estaban estratégicamente ubicadas en puntos clave que permitían a los delincuentes monitorear cualquier movimiento en la zona y anticiparse a la presencia de los uniformados.

“De esas cámaras estaban detrás alias Jarras y alias Tatuado, dos integrantes, uno de la organización del ‘Negro Harold’ (…) instalaban estas cámaras en varios sitios de las esquinas del ingreso a la parte alta de Dos Quebradas, de Pueblo Sol, de varios lugares. ¿Para qué? Primero, para saber y controlar quién llegaba a comprar. Segundo, que no tuviera alguna invasión de otra red criminal”, detalló el coronel Óscar Ochoa de la Policía Metropolitana de Pereira.

Durante el operativo, la policía localizó la casa donde funcionaba el centro de monitoreo desde donde una persona lograba controlar todas las cámaras de seguridad. Este individuo fue capturado en el procedimiento.

Entretanto, las autoridades determinaron que existen aproximadamente 50 cámaras adicionales operando en varios barrios de Pereira, también utilizadas por bandas delincuenciales.

Criminales instalaron sistema de vigilancia para monitorear a las autoridades

La Policía Metropolitana informó que en los próximos días continuará con operativos para desmantelar las 50 cámaras restantes identificadas en el circuito de vigilancia criminal que opera en la capital de Risaralda.

Las autoridades no descartaron que las organizaciones criminales puedan estar utilizando también herramientas de inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de este sistema de vigilancia ilegal.