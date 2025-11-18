Banda de delincuentes robó más de 30 millones de pesos en estación de gasolina de Bogotá

Las autoridades de Bogotá se encuentran adelantando las labores de búsqueda para dar con el paradero de una banda de ocho personas que protagonizó un millonario asalto a una estación de gasolina ubicada en el norte de la ciudad.

Delincuentes asaltaron estación de gasolina en el norte de Bogotá

Allí, varios sujetos sustrajeron más de 30 millones de pesos tras intimidar a un empleado y forzar la caja fuerte del establecimiento.

El robo ocurrió durante la madrugada en la estación de servicio situada en la Autopista Norte con calle 220. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los delincuentes llegaron al lugar en tres vehículos tipo camioneta y ejecutaron el asalto de manera coordinada.

Los asaltantes intimidaron a uno de los empleados que se encontraba en una isla de servicio, aparentemente con un arma de fuego, y lo obligaron a ingresar a uno de los vehículos.

Los sujetos le sustrajeron su chaqueta de servicio, prenda que posteriormente utilizó uno de los integrantes de la banda.

El atraco se extendió por varios minutos. Los delincuentes utilizaron varias herramientas para acceder a la caja fuerte y extraer el dinero que se encontraba en su interior.

Las imágenes de seguridad muestran cómo uno de los sospechosos portaba la chaqueta del empleado, presuntamente para generar distracción y simular que era parte del personal del establecimiento.

Antes de abandonar el lugar, la banda realizó un segundo asalto al ingresar al autoservicio de la estación.

De la registradora sustrajeron aproximadamente 300.000 pesos, además de llevarse botellas de licor y cigarrillos.

Autoridades buscan a delincuentes que asaltaron estación de gasolina

Las autoridades están revisando exhaustivamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, particularmente aquellas ubicadas en la Autopista Norte y la avenida Séptima, con el objetivo de rastrear la ruta que tomaron las tres camionetas en las que se movilizaban los delincuentes tras consumar el robo.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá trabaja en la identificación de los responsables e hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información que pueda conducir a la captura de estos individuos.