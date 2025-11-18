Delincuentes saquearon un camión de cervezas, pero el dueño llegó antes de que pudieran lograrlo: así pasó

Un intento de robo millonario quedó al descubierto en el norte de Bogotá luego de que dos individuos fueran encontrados mientras extraían, de manera ilegal, miles de unidades de cerveza de un camión que había sido reportado como desaparecido.

La situación se dio luego de que la Policía Barrios Unidos, fuera alertada por la central de radio respecto a un vehículo en posible estado de abandono.

Dueño de un camión descubrió a delincuentes saqueando cervezas de su vehículo

La alerta llegó en un punto crítico del sector, en la carrera 36 con calle 63, donde horas antes el propietario del camión había perdido todo rastro de su vehículo.

La desaparición obligó al dueño a activar el sistema GPS, mecanismo con el que logró ubicarlo y desplazarse hacia el lugar, coincidiendo con la presencia de los uniformados.

Cuando los policías arribaron al sitio señalado, encontraron a dos hombres de 20 y 29 años manipulando la carga del camión.

Ambos estaban en pleno proceso de trasladar cajas de cerveza hacia otro vehículo, una acción que de inmediato levantó sospechas por la forma en la que actuaban y la falta de documentación que respaldara cualquier transacción.

¿Qué dijeron los delincuentes al ser descubiertos?

Los uniformados solicitaron la procedencia de la mercancía. Los sujetos aseguraron que la habían comprado, pero no presentaron factura, recibo o soporte que demostrara legalidad.

En ese momento llegó al punto un ciudadano que se identificó como el dueño del camión, quien declaró que el vehículo estaba desaparecido desde hacía varias horas y que solo pudo encontrarlo al rastrearlo con el GPS.

Tras verificar la situación, la Policía inspeccionó el área y encontró un hallazgo adicional:

un maletín que contenía cerca de $87 millones en efectivo, además de un arma traumática. Ambos elementos estaban en posesión de los capturados.

Luego, las autoridades confirmaron que el camión transportaba 1.200 pacas de cerveza, es decir, más de 28.000 unidades, mercancía cuyo valor supera los 110 millones de pesos.

La intervención permitió frustrar el saqueo y asegurar tanto la carga como los vehículos involucrados.

Finalmente, los dos detenidos, junto con el dinero, el arma y los elementos recuperados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.