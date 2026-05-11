Hallaron el cuerpo de un hombre que había desaparecido en el río Minca, en Santa Marta: esto se sabe

Una emergencia en el río Minca, en zona rural de Santa Marta, terminó con la recuperación del cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido.

El procedimiento se llevó a cabo en el Pozo de Goloka, ubicado en el sector de Tigrera, hasta donde llegaron integrantes de los organismos de socorro y unidades de la Policía Metropolitana para adelantar las labores de búsqueda y recuperación.

¿Cómo fue la recuperación del cuerpo?

En las labores participaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, la Defensa Civil Colombiana y la Policía Metropolitana de la ciudad.

Los equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada para recuperar el cuerpo del hombre en este punto del río Minca, en el sector de Tigrera.

Hasta el momento, la información entregada por los organismos de socorro no precisa las circunstancias en las que ocurrió la desaparición ni las causas del fallecimiento.

¿Por qué es peligroso ingresar a los ríos durante las lluvias?

Tras atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar bañarse o permanecer en ríos y quebradas cuando se presentan precipitaciones.

Una de las principales amenazas son las llamadas crecientes súbitas, que ocurren cuando el nivel y la fuerza del agua aumentan de manera repentina.

Este fenómeno puede presentarse incluso cuando no está lloviendo en el sitio donde se encuentran los bañistas, pues las precipitaciones en las partes altas de las montañas pueden provocar que grandes cantidades de agua desciendan por los afluentes en cuestión de minutos.

Por esta razón, los organismos de emergencia insisten en que las personas no deben confiarse únicamente de las condiciones climáticas del lugar en el que están.

Estas son las recomendaciones para evitar emergencias

El Cuerpo de Bomberos de Santa Marta entregó varias recomendaciones para reducir los riesgos al visitar ríos y quebradas: