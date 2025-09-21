Cementerio de Soledad en crisis: restos óseos expuestos preocupan a las autoridades

El cementerio de Soledad, en el departamento del Atlántico, enfrenta una crisis que se ha venido gestando durante meses.

Autoridades denuncian grave estado de bóvedas en cementerio de Soledad

Las autoridades locales han detectado un deterioro masivo en más de 80 bóvedas, incluyendo casos alarmantes de restos óseos expuestos, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible riesgo para la salud pública.

Hace aproximadamente cinco meses, la administración municipal comenzó a notar el problema y desde entonces ha implementado jornadas de limpieza y mantenimiento.

Sin embargo, el último hallazgo de restos humanos visibles dentro de las tumbas ha generado una preocupación entre los habitantes de la zona.

“Hay muchas bóvedas que están con los restos afuera. Hay bóvedas en las que meten a los difuntos y viene uno a visitar y el olor es penetrante”, aseguró una ciudadana.

Esta situación no solo afecta la dignidad de los fallecidos, sino que también representa un peligro sanitario para los visitantes y la comunidad circundante.

Las causas de este deterioro son múltiples. Las lluvias intensas, combinadas con el abandono y el paso del tiempo, han provocado serias afectaciones en la infraestructura de las tumbas.

Otro factor es la falta de mantenimiento por parte de algunos familiares de los difuntos.

“Hay bastantes bóvedas abandonadas. Yo pienso que, si yo tengo a mi hijo ahí, yo debo venir y limpiarlo por parte mía, no tirar las flores. Uno tiene que hacerle mantenimiento a todo”, añadió la mujer.

Frente a esta situación, la alcaldía de Soledad hace un llamado urgente a los familiares para que se acerquen y respondan por el estado de las bóvedas de sus seres queridos.

“Aquellas personas que tengan a sus seres queridos aquí sepultados en este cementerio, también se acerquen y nos acompañen a hacer esta labor tan importante para seguir dignificando la estadía de sus seres queridos en este Campo Santo”, aseguró Carlos Valencia, secretario de Gobierno de Soledad.

Cementerio de Soledad, Atlántico, se encuentra en grave estado de deterioro

La gravedad de la situación ha reabierto el debate sobre el abandono del cementerio y la necesidad de una intervención integral.

Con más de 80 bóvedas registrando afectaciones en su infraestructura, según el último censo, las autoridades temen que esto pueda convertirse en un riesgo inminente para la salud pública si no se toman medidas inmediatas y efectivas.