Autoridades descubren a menor consumiendo licor en un bar: estaba con su padre

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, compartió un comunicado en el que reveló detalles de una ‘megatoma’ realizada en las recientes horas en Bosa. Durante las diligencias, las autoridades y uniformados de la Policía encontraron a una menor de edad consumiendo licor al interior de un bar.

Descubren a menor de edad consumiendo licor en un bar de Bosa

Los operativos se desarrollaron en los sectores de Brasilia, Piamonte y Santa Fe, donde uniformados realizaron requisas, verificaciones de identidad y revisión de permisos en bares y discotecas. Fue en un establecimiento de Piamonte donde se registró el caso más grave de la noche.

Según la información compartida por la entidad, a través de su cuenta oficial en X, la joven, que afirmaba ser mayor de edad, ingresó al establecimiento comercial suministrando un número cédula que correspondía a una mujer de 42 años.

Sin embargo, la apariencia de la joven levantó las sospechas de los uniformados. Tras varias preguntas, finalmente admitió que tenía 17 años. Lo más impactante del caso es que la menor no se encontraba sola, sino que estaba en compañía de su padre.

Ante esta situación, las autoridades advirtieron al adulto sobre las consecuencias legales de permitir este tipo de conductas, incluida la posibilidad de perder la custodia en caso de reincidencia.

Imágenes compartidas por la Secretaría en la red social mencionada anteriormente, dejan ver el momento en el que varios policías se acercaron a la mesa donde se encuentra la menor y le realizaron varias preguntas.

“¿Eres menor de edad o no? La norma es clara: tú no puedes estar donde haya consumo de licor (…) se suspende la actividad económica con el agravante que dentro del establecimiento se encontró una adolescente de 17 años”, indicó uno de los uniformados.

Tras adelantar las actividades correspondientes, la menor fue retirada del lugar y retornada a su cuidador bajo una advertencia.

Sellan establecimientos comerciales por permitir ingreso de menores y consumo de licor

Por otro lado, el establecimiento fue sellado por diez días por permitir el ingreso y consumo de licor a menores de edad.

Cabe mencionar que más adelante, en el sector de Brasilia, otro local que operaba bajo la fachada de un sindicato también fue intervenido.

Durante las requisas, una asistente fue sorprendida portando un arma cortopunzante, motivo por el cual el bar recibió igualmente un cierre de diez días.