Grave panorama: Unicef reporta un aumento del 300% en el reclutamiento de menores

El reclutamiento de menores por grupos armados en el país experimentó un incremento alarmante del 300% desde 2019, según cifras reveladas por Unicef.

La organización internacional advirtió que esta problemática afecta principalmente a departamentos del Pacífico y zonas fronterizas, poniendo en riesgo el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes.

Julien Hayois, especialista de protección de Unicef, explicó, en diálogo con este medio, que Naciones Unidas ha verificado más de 1.200 casos de reclutamiento y utilización de menores en los últimos cinco años.

“Sí, hemos visto que en Colombia lastimosamente varios grupos armados siguen reclutando y utilizando a niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. En los cinco últimos años, desde el 2019, Naciones Unidas ha verificado más de 1.200 casos de reclutamiento y utilización. Solo en el 2024 fueron 453 casos verificados y eso solo representa los casos que se han podido documentar. Sabemos que la magnitud del problema es mucho mayor”, aseguró Hayois.

El especialista, también detalló que las regiones más afectadas incluyen departamentos de la costa pacífica como Cauca, Chocó y Nariño, así como zonas fronterizas con Venezuela, particularmente Arauca y Norte de Santander.

Sin embargo, advirtió sobre una expansión geográfica del fenómeno hacia la región oriental del país, incluyendo Guaviare, Meta, Huila, Putumayo y Caquetá, además de la región Caribe.

Ante esta situación, Unicef lanzó la campaña Desarma tu indiferencia, ponle fin al reclutamiento, con el objetivo de concientizar a la sociedad colombiana sobre esta problemática. La iniciativa busca movilizar a diversos sectores, incluyendo el gobierno nacional y local, el sector privado, las familias y las comunidades.

“Desde el Estado, desde hace muchos años, se han tomado varias medidas políticas que buscan poner fin al reclutamiento. Entonces hay un compromiso fuerte del Estado desde hace varios años; sin embargo, vemos que la situación todavía no se mejora. Entonces lanzamos una nueva campaña para que juntos busquemos soluciones para poner fin a esta problemática que afecta a miles de niños adolescentes”, añadió.

Respecto a la desvinculación de estos menores, Colombia cuenta con un programa especial del ICBF que ha acogido a numerosos niños que logran salir de los grupos armados.

“Colombia tiene con el ICBF un programa especial para estos niños y niñas que se desvinculan de los grupos armados. Es un programa establecido desde hace muchos años que tiene muchas fortalezas y que ha acogido y permitido que muchos vean sus derechos ser establecidos después de salir de la guerra. La edad promedia gira en torno a los 14, 15, 16 años, dependiendo un poco de los momentos del conflicto, pero usualmente son adolescentes que se desvinculan y que entran en el programa del ICBF”, detalló.

Finalmente, el especialista propuso soluciones integrales que incluyen la participación del sector privado para ofrecer oportunidades laborales de trabajo decente, el fortalecimiento de las escuelas como entornos protectores, y la capacitación de docentes para identificar riesgos en los territorios.

También hizo un llamado directo a los grupos armados: “el mayor responsable del reclutamiento son los grupos armados y ellos también tienen responsabilidades de parar el reclutamiento. Es un crimen que está prohibido por el Derecho Internacional y por la legislación colombiana también, entonces ellos tienen que respetar el derecho de los niños y cesar de inmediato el reclutamiento”.