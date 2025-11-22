CANAL RCN
Colombia

Llegan más agentes de tránsito a Bogotá y un nuevo equipo para ciclorrutas: así funcionará

Bogotá anunció más agentes de tránsito y un nuevo equipo en bicicleta para patrullar las ciclorrutas.

Agentes civiles en Bogotá
Foto: Alcaldía

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
07:34 a. m.
Bogotá inicia la temporada decembrina con un refuerzo clave para mejorar la movilidad y atender de manera más rápida los incidentes en las vías.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la incorporación de 141 nuevos Agentes Civiles de Tránsito, así como la creación del primer grupo de Agentes en bicicleta, una estrategia pensada para llegar a zonas donde los vehículos tradicionales no pueden acceder con facilidad y para acompañar a quienes se movilizan en bici por la ciudad.

La medida llega en un momento en el que la capital enfrenta cerca de 400 siniestros viales diarios, eventos que generan congestiones, demoras y riesgos para la seguridad de miles de personas.

Más control y acompañamiento en temporada decembrina

Con los nuevos agentes, la Alcaldía priorizará los controles en centros comerciales, zonas de alta afluencia y corredores con alto flujo vehicular durante diciembre, una época en la que tradicionalmente aumentan los desplazamientos y las conductas de riesgo en las vías.

El objetivo es agilizar la atención de choques simples, reforzar el cumplimiento de normas de tránsito, prevenir maniobras peligrosas y garantizar un acompañamiento más cercano a peatones, ciclistas y conductores.

La administración busca que la presencia de más agentes contribuya a reducir siniestros y a mejorar los tiempos de respuesta frente a incidentes menores que suelen colapsar la movilidad.

Agentes en bicicleta: más presencia en ciclorrutas

La novedad del anuncio es la creación del grupo de Agentes Civiles en bicicleta, un equipo entrenado para patrullar ciclorrutas y atender problemáticas frecuentes como la invasión de vehículos mal parqueados o la circulación indebida de motos y ciclomotores en espacios exclusivos para bicicletas.

Estos agentes serán fáciles de identificar gracias a su uniforme adaptado, su placa visible y el uso de bodycams, herramienta que garantizará transparencia en sus procedimientos.

Además de gestionar el tránsito, estarán disponibles para orientar y apoyar a quienes se movilizan en bicicleta ante cualquier novedad.

