Autoridades encuentran 50 granadas que iban a ser enviadas a Santander de Quilichao

La Policía Nacional llevó a cabo la incautación de material bélico en Ipiales que, al parecer, tenía como fin causar afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Incautan 50 grandas en Ipiales

Las autoridades lograron un importante golpe contra el tráfico ilegal de armas y explosivos tras encontrar 50 granadas de fragmentación de 40 milímetros en el municipio de Ipiales.

Por medio de un operativo, durante labores de control e intervención a las empresas de encomiendas, los uniformados detectaron un envío sospechoso por lo que al verificar su contenido se encontró que el material explosivo estaba oculto mediante la modalidad de camuflaje de cobijas. Esto permitió evitar su circulación y posible uso con fines criminales.

Según el más reciente informe de la Policía Nacional, las granadas incautadas corresponden a artefactos de fragmentación, calibre 40 milímetros, de fabricación extranjera y tenían como destino final el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación que adelanta las investigaciones para identificar a los responsables y establecer la procedencia del material incautado.

“La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones de control en las vías y en las empresas de mensajería del país, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de armas, municiones y explosivos, y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, manifestaron las autoridades.

Ejército neutraliza explosivos en Anorí, Antioquia

Por otro lado, el pasado 19 de enero, el Ejército Nacional confirmó que logró neutralizar seis artefactos explosivos improvisados que fueron encontrados sobre las principales vías de acceso al municipio de Anorí.

Pese a que el equipo logró adelantar el procedimiento de manera segura y sin afectaciones colaterales, el Ejército hizo un contundente llamado al rechazar este tipo de acciones terroristas que no solo ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, sino constituye una violación a los derechos humanos.