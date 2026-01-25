CANAL RCN
Colombia

Autoridades encuentran 50 granadas que iban a ser enviadas a Santander de Quilichao

El envío ilegal se encontraba camuflado bajo la modalidad de camuflaje en cobijas.

Foto: Policía Nacional
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

enero 25 de 2026
10:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional llevó a cabo la incautación de material bélico en Ipiales que, al parecer, tenía como fin causar afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Extranjero estadounidense recibe cadena perpetua por explotación sexual a menores en Colombia
RELACIONADO

Extranjero estadounidense recibe cadena perpetua por explotación sexual a menores en Colombia

Incautan 50 grandas en Ipiales

Las autoridades lograron un importante golpe contra el tráfico ilegal de armas y explosivos tras encontrar 50 granadas de fragmentación de 40 milímetros en el municipio de Ipiales.

Por medio de un operativo, durante labores de control e intervención a las empresas de encomiendas, los uniformados detectaron un envío sospechoso por lo que al verificar su contenido se encontró que el material explosivo estaba oculto mediante la modalidad de camuflaje de cobijas. Esto permitió evitar su circulación y posible uso con fines criminales.

Según el más reciente informe de la Policía Nacional, las granadas incautadas corresponden a artefactos de fragmentación, calibre 40 milímetros, de fabricación extranjera y tenían como destino final el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación que adelanta las investigaciones para identificar a los responsables y establecer la procedencia del material incautado.

“La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones de control en las vías y en las empresas de mensajería del país, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de armas, municiones y explosivos, y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, manifestaron las autoridades.

Anuncian cambios para la ciclovía en Bogotá: esto debe tener en cuenta a la hora de salir
RELACIONADO

Anuncian cambios para la ciclovía en Bogotá: esto debe tener en cuenta a la hora de salir

Ejército neutraliza explosivos en Anorí, Antioquia

Por otro lado, el pasado 19 de enero, el Ejército Nacional confirmó que logró neutralizar seis artefactos explosivos improvisados que fueron encontrados sobre las principales vías de acceso al municipio de Anorí.

Pese a que el equipo logró adelantar el procedimiento de manera segura y sin afectaciones colaterales, el Ejército hizo un contundente llamado al rechazar este tipo de acciones terroristas que no solo ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, sino constituye una violación a los derechos humanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Extranjero estadounidense recibe cadena perpetua por explotación sexual a menores en Colombia

Bogotá

Anuncian cambios para la ciclovía en Bogotá: esto debe tener en cuenta a la hora de salir

Bogotá

Revelan la verdad detrás de los cráneos animales hallados en la localidad de Puente Aranda

Otras Noticias

Lionel Messi

Messi y Miami fueron goleados por Alianza Lima y se preparan para enfrentar a Nacional

Inter Miami fue goleado por Alianza Lima y ahora se prepara para enfrentar a Atlético Nacional.

Estados Unidos

“Logremos la paz”: alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump para retirar a los agentes federales

El alcalde hizo un llamado al mandatario estadounidense para restablecer la seguridad de los ciudadanos.

Estados Unidos

Entidad financiera recibió el aval de la Reserva Federal para abrir sucursal bancaria internacional

Artistas

Bad Bunny estremeció Medellín con un emotivo homenaje a Yeison Jiménez

Cuidado personal

Qué es la regla del '9 a 9' y por qué expertos la asocian con un mejor sueño