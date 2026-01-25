CANAL RCN
Extranjero estadounidense recibe cadena perpetua por explotación sexual a menores en Colombia

Según el alcalde de Medellín, este sería el segundo extranjero condenado por este delito.

enero 25 de 2026
08:23 a. m.
Un turista estadounidense fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por los delitos de coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción de pornografía infantil y posesión de material con contenido de explotación sexual a menores.

Segundo extranjero condenado por explotación sexual

Tras la investigación, el condenado, identificado como Manuel Poceiro, fue hallado con docenas de imágenes y videos de pornografía infantil, en su teléfono celular, incluyendo víctimas menores de edad en Medellín y otras ciudades de Colombia.

Según detalles entregados por el alcalde Federico Gutiérrez, por medio de su cuenta oficial de X, esta condena corresponde al resultado de un trabajo articulado y contundente entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos.

Esto ratifica que la cooperación internacional es clave para proteger a nuestros niños y niñas, explicó el alcalde de Medellín.

Así mismo, Gutiérrez asegura que este es el segundo caso de un extranjero condenado por delitos de explotación sexual a menores colombianos, pues el primer capturado fue un hombre identificado como Stefan Correa, quien habría abusado de menores entre los 9 y 12 años.

Cooperación internacional en caso de abusos a menores

De igual manera, el alcalde de Medellín manifestó que dicha captura y posterior condena se dio gracias al trabajo hecho por parte de la Embajada de Estados Unidos, HSI, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Es así como las autoridades continúan avanzando con procesos penales para desmantelar dichas redes criminales y proteger a los menores del país.

Abuso de menores en Medellín

El pasado 21 de noviembre, durante una sesión del Concejo, se dio a conocer que la capital antioqueña se encuentra atravesando por un preocupante incremento en los casos de violencia sexual contra menores de edad.

Se hizo énfasis en el uso indebido que los abusadores le han dado a redes sociales y demás plataformas para cometer estos delitos. Laura Mejía Rico, experta de Corporación Educativa Combos, sostuvo que los casos reportados en el 2025 tuvieron una media mensual de 9.5. Las víctimas han sido principalmente menores y mujeres jóvenes.

