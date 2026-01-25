CANAL RCN
Colombia

Anuncian cambios para la ciclovía en Bogotá: esto debe tener en cuenta a la hora de salir

La ciclovía es uno de los planes más populares en los domingos por Bogotá.

Ciclovía.
Ciclovía. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 25 de 2026
07:13 a. m.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer que la ciclovía en Bogotá tendrá cambios este año.

La ciclovía es uno de los planes más famosos. Sea que una persona esté de turista o viva aquí, es una actividad que recoge los gustos de todos.

¿Qué cambios habrá?

Dada la cantidad de usuarios, se tomó la decisión de que entre enero y febrero habrá 40 nuevos beneficiarios que ampliarán la oferta de alimentos. Además, entre mayo y junio se incluirán 10 beneficiarios para el ciclo taller y venta de accesorios.

Con respecto a los alimentos, se renovará la alianza con Pony Malta, empresa que dispondrá de 112 módulos de alimentos. La experiencia se mejorará con el Stand de los Juegos, un espacio enfocado para las familias y que ofrecerá circuito de juegos, walk bike, actividades recreativas, entre otras.

Se pondrá en marcha el programa Corre con Seguridad, en pro de orientar hacia una preparación progresiva. Básicamente, se ayudará a los participantes con su rendimiento (calentamiento, gesto técnico, fases de la carrera y recomendaciones en salud o alimentación), dependiendo de las condiciones.

Mejorará la cobertura

La seguridad es otro ítem clave en la ciclovía. Para ello, se cambiará la totalidad de las vallas de señalización. El año pasado ya habían sido reemplazadas 683 y este año se espera culminar con el 917 restante.

Por otro lado, la Escuela de la Bici tendrá 39 puntos permanentes. Los nuevos estarán en la carrera 24 con calle 42, avenida Boyacá con calle 138, calle 54 sur con carrera 95A, carrera 50 con calle 3 y carrera 9 con calle 116.

El último domingo, 18 de enero, hubo 2.363.181 trayectos. 1.667.064 lo hicieron en bicicleta, 638.329 caminando, 49.356 en patones y 8.423 bajo otras modalidades.

