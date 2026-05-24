Ya hay propuestas para resolver la disputa territorial entre los Nasa y Misak y en el Cauca

En el oriente del Cauca siguen los esfuerzos por desescalar la tensión que se generó tras los violentos enfrentamientos entre miembros de las comunidades indígenas Misak y Nasa, en el municipio de Silvia.

Los hechos, dejaron al menos siete muertos y más de un centenar de heridos, por lo que autoridades regionales y nacionales se reunieron para tomar medidas.

Pueblos indígenas tienen voluntad de dialogar

La reunión entre garantes y delegados del gobierno sirvió para definir propuestas y acciones específicas en materia de tierras, esclarecimiento de los hechos, protección de la niñez, seguridad psicosocial y territorial.

Estos planteamientos serán enviados a las autoridades de las dos comunidades indígenas para su revisión, luego de que expresaran su voluntad de avanzar en una ruta para solucionar el conflicto, según anunció el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón.

Dicha respuesta de las comunidades debería darse después de los días de duelo establecidos tras los violentos enfrentamientos registrados esta semana.

Entretanto, en Pitayó y en Guambía, los pueblos originarios lamentan las muertes de sus comuneros.

¿Por qué empezó la disputa entre las comunidades Nasa y Misak?

Cabe recordar que el reciente conflicto entre Nasas y Misak inició por la disputa de cerca de 900 hectáreas de tierra en el páramo de La Estilla, que ambas comunidades consideran ancestrales.

Los enfrentamientos iniciaron el pasado 21 de mayo, cuando miembros de la comunidad Misak llegaron hasta la zona para desalojar a los Nasa, argumentando que esta tierra les pertenece por derecho ancestral.

Los Nasa, que llegaron hace unos meses al sector, aseguran que los predios les fueron adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras.

Debido a esta situación, fueron desplegados más de 300 hombres para controlar los hechos violentos que dejaron heridos a dos menores de edad.

Según la secretaria de Salud del departamento, Carolina Camargo, confirmó que la mayoría de los heridos presentaban impacto por arma de fuego.