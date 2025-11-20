CANAL RCN
Colombia

Autoridades frustraron robo en Caldas: delincuentes pretendían llevarse casi $50 millones

Los sospechosos intentaron escapar por la parte alta del edificio. En su desesperación, dos de ellos se arrojaron desde un segundo piso y terminaron con lesiones en las extremidades.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
12:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un operativo de reacción inmediata permitió a las autoridades del municipio de Caldas frustrar un millonario hurto en un establecimiento comercial y capturar a tres hombres señalados de participar en el hecho.

Banda de delincuentes robó más de 30 millones de pesos en estación de gasolina de Bogotá
RELACIONADO

Banda de delincuentes robó más de 30 millones de pesos en estación de gasolina de Bogotá

Frustran millonario robo en Caldas: delincuentes se iban a robar casi 50 millones

Según la información brindada por la institución, la intervención se logró gracias a una alerta ciudadana que ingresó a la línea 123, informando que el robo estaba en curso.

Al recibir el reporte, la patrulla más cercana llegó al lugar y sorprendió a los delincuentes mientras ejecutaban el robo.

De manera coordinada, se desplegó una acción con el apoyo de otros uniformados, procedimiento que permitió retomar el control del sitio y evitar la fuga de los responsables.

Durante el operativo policial, los sospechosos intentaron escapar por la parte alta del edificio. En su desesperación, dos de ellos se arrojaron desde un segundo piso y terminaron con lesiones en las extremidades inferiores.

Ambos fueron atendidos de inmediato por personal médico y posteriormente quedaron bajo custodia en un centro asistencial.

En el operativo se incautó un arma de fuego tipo revólver y se recuperaron aproximadamente 47 millones de pesos, dinero que los sujetos pretendían llevarse del establecimiento.

“Los implicados intentaron escapar por las áreas superiores del edificio. En su intento de huida, dos de ellos se lanzaron desde un segundo piso, resultando lesionado en sus extremidades inferiores. Ambos recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados bajo custodia a un centro asistencial”, detalló la Policía.

Helicóptero presidencial se queda sin soporte técnico, tras inclusión de Petro en la Lista Clinton
RELACIONADO

Helicóptero presidencial se queda sin soporte técnico, tras inclusión de Petro en la Lista Clinton

Además, al finalizar la inspección del lugar, los agentes encontraron una segunda arma de fuego que habría sido abandonada por los implicados antes de intentar huir.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso de judicialización.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Francisco Ternera será el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

Abuso a menores

Pequeña de 7 años está gravemente herida tras presuntamente ser golpeada y abusada en Antioquia

Santander

Campesinos intentan habilitar la vía del Carare ante falla geológica en Vélez

Otras Noticias

Tecnología

Prueba de sangre podría detectar enfermedades hasta 10 años antes de presentar síntomas

La novedosa investigación expuso algunos de los beneficios de esta prueba que detectaría sustancias clave en el torrente sanguíneo.

Viral

Hombre fue declarado muerto por 6 minutos y relató lo que vio en el “más allá”: revelador testimonio

Revelador relato de un estadounidense que afirmó haber recorrido el más allá durante su muerte clínica por seis minutos

Ejército Nacional

Cambios en la libreta militar: Ejército explica cómo actualizar datos personales

Vietnam

Fuertes lluvias en Vietnam dejan al menos 41 muertos y miles de damnificados

Liga BetPlay

¡Agéndese! Así se jugará la fecha 3, 4 y 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025