Autoridades frustraron robo en Caldas: delincuentes pretendían llevarse casi $50 millones

Un operativo de reacción inmediata permitió a las autoridades del municipio de Caldas frustrar un millonario hurto en un establecimiento comercial y capturar a tres hombres señalados de participar en el hecho.

Frustran millonario robo en Caldas: delincuentes se iban a robar casi 50 millones

Según la información brindada por la institución, la intervención se logró gracias a una alerta ciudadana que ingresó a la línea 123, informando que el robo estaba en curso.

Al recibir el reporte, la patrulla más cercana llegó al lugar y sorprendió a los delincuentes mientras ejecutaban el robo.

De manera coordinada, se desplegó una acción con el apoyo de otros uniformados, procedimiento que permitió retomar el control del sitio y evitar la fuga de los responsables.

Durante el operativo policial, los sospechosos intentaron escapar por la parte alta del edificio. En su desesperación, dos de ellos se arrojaron desde un segundo piso y terminaron con lesiones en las extremidades inferiores.

Ambos fueron atendidos de inmediato por personal médico y posteriormente quedaron bajo custodia en un centro asistencial.

En el operativo se incautó un arma de fuego tipo revólver y se recuperaron aproximadamente 47 millones de pesos, dinero que los sujetos pretendían llevarse del establecimiento.

“Los implicados intentaron escapar por las áreas superiores del edificio. En su intento de huida, dos de ellos se lanzaron desde un segundo piso, resultando lesionado en sus extremidades inferiores. Ambos recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados bajo custodia a un centro asistencial”, detalló la Policía.

Además, al finalizar la inspección del lugar, los agentes encontraron una segunda arma de fuego que habría sido abandonada por los implicados antes de intentar huir.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso de judicialización.