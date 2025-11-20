CANAL RCN
Colombia Video

Helicóptero presidencial se queda sin soporte técnico, tras inclusión de Petro en la Lista Clinton

La compañía Leonardo Helicopters envió una carta a la FAC informando sobre la suspensión temporal de sus servicios mientras se tramita una licencia.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
08:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Siguen las complicaciones para el presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la polémica lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos. Las repercusiones de esta medida ya tocaron hasta su helicóptero presidencial.

En las últimas horas, la empresa Leonardo Helicopters, encargada de hacer mantenimiento a la aeronave, envió una carta a la Fuerza Aeroespacial Colombiana señalando que por ahora no podrá llevar a cabo el soporte técnico.

La estrategia con la que el Gobierno busca que el presidente Petro salga de la lista Clinton
RELACIONADO

La estrategia con la que el Gobierno busca que el presidente Petro salga de la lista Clinton

En la misiva, dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de Catam, la compañía estadounidense informó que se encuentra tramitando la autorización correspondiente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros—OFAC—perteneciente al Departamento de Tesoro.

Dicha medida es de carácter preventivo y, según la compañía, se deba a las estrictas normas de su país frente a las transacciones internacionales que puedan sostenerse con personas u organizaciones incluidas en la Lista Clinton.

Compañía tramitará licencia OFAC para retomar el servicio

A pesar de esto, Leonardo Helicopters insistió en que no se trata de un cambio o retractación en su “compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota FAC”.

Sin embargo, es importante recordar que las disposiciones del Departamento de Tesoro son enfáticas en la prohibición de llevar a cabo transacciones con personas que hagan parte de la lista de la OFAC.

¿Qué tan probable es que Gustavo Petro y su familia salgan de la lista Clinton?
RELACIONADO

¿Qué tan probable es que Gustavo Petro y su familia salgan de la lista Clinton?

Aunque la noticia es un golpe nuevo para el presidente en medio de este tire y afloje con Trump, la compañía aseguró que ya inició los procesos internos para tramitar la licencia OFAC que permitiría reanudar el servicio de mantenimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

Metro a metro: así fue el recorrido del hijo de Giovanny Ayala hasta El Túnel, donde desapareció

Valle del Cauca

Valle del Cauca crea comité contra el terrorismo para combatir violencia en Cali y Jamundí

Inseguridad en Bogotá

Sujetos fueron sorprendidos transportando todo un arsenal militar en Bogotá: ¿qué tenían en su poder?

Otras Noticias

James Rodríguez

Luisa Duque se robó todas las miradas con un baile en un balcón de Miami: el video ya es viral

Luisa Duque, novia de James Rodríguez encendió las redes sociales bailando en un balcón de Miami. Vea el video.

Mundial de fútbol

Sorteo: ¡Así se jugarán los repechajes europeos e intercontinentales rumbo al Mundial 2026!

El sorteo dejó definidas las llaves de los repechajes europeo e intercontinental rumbo al Mundial 2026, con cruces decisivos que entregarán los últimos cupos a la cita orbital.

Ministerio de Vivienda

Comprar casa mientras paga arriendo: los bancos que ofrecen leasing habitacional en Colombia

Animales

VIDEO | Descubrieron una monstruosa telaraña con más de 100.000 arañas en una cueva

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%