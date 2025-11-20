Helicóptero presidencial se queda sin soporte técnico, tras inclusión de Petro en la Lista Clinton

Siguen las complicaciones para el presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la polémica lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos. Las repercusiones de esta medida ya tocaron hasta su helicóptero presidencial.

En las últimas horas, la empresa Leonardo Helicopters, encargada de hacer mantenimiento a la aeronave, envió una carta a la Fuerza Aeroespacial Colombiana señalando que por ahora no podrá llevar a cabo el soporte técnico.

En la misiva, dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de Catam, la compañía estadounidense informó que se encuentra tramitando la autorización correspondiente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros—OFAC—perteneciente al Departamento de Tesoro.

Dicha medida es de carácter preventivo y, según la compañía, se deba a las estrictas normas de su país frente a las transacciones internacionales que puedan sostenerse con personas u organizaciones incluidas en la Lista Clinton.

Compañía tramitará licencia OFAC para retomar el servicio

A pesar de esto, Leonardo Helicopters insistió en que no se trata de un cambio o retractación en su “compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota FAC”.

Sin embargo, es importante recordar que las disposiciones del Departamento de Tesoro son enfáticas en la prohibición de llevar a cabo transacciones con personas que hagan parte de la lista de la OFAC.

Aunque la noticia es un golpe nuevo para el presidente en medio de este tire y afloje con Trump, la compañía aseguró que ya inició los procesos internos para tramitar la licencia OFAC que permitiría reanudar el servicio de mantenimiento.