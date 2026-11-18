El Gobierno Nacional hizo un anuncio clave durante la presentación del proyecto de ley de rescate económico ante las comisiones económicas del Congreso; descartó definitivamente el cobro de un nuevo impuesto a los usuarios de medicina prepagada, una medida que había generado intenso debate en las últimas semanas.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó la decisión durante su intervención en el Congreso, señalando que fue una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella.

No se modifica el IVA de la canasta básica, no se modifica el IVA para los agroinsumos ni para los seguros de salud. Esta es una decisión que el presidente de la República desde el primer momento nos dijo que teníamos que nosotros revisar.

Descartan nuevos impuestos a la medicina prepagada

La exclusión del impuesto a la medicina prepagada responde a las preocupaciones de diversos congresistas, quienes advertían que la medida afectaría principalmente a las clases medias y populares.

Esta decisión se suma a otras exclusiones importantes en el proyecto. No se aplicará IVA a la canasta básica familiar ni a los agroinsumos, sectores considerados sensibles para la economía de los hogares y la producción agrícola del país.

El ministro Gómez también reveló que el gobierno evalúa implementar un piloto de cobro personalizado del IVA, aunque esta medida estaría dirigida principalmente a personas con grandes recursos económicos.

Esta propuesta buscaría establecer un sistema tributario más progresivo y equitativo.

Los cobros que mantiene la ley de rescate económico

A pesar de estas exclusiones, el proyecto de ley mantiene otros componentes tributarios importantes. Se conserva el cobro de impuestos a las compras realizadas por internet a través de diferentes plataformas digitales, una medida que busca gravar el comercio electrónico transfronterizo.

También permanece el impuesto a los hidrocarburos, sector estratégico para la recaudación fiscal.

El proyecto está en manos del Congreso, donde iniciará su discusión formal en las comisiones económicas. Durante este proceso, los legisladores tendrán la oportunidad de presentar modificaciones y ajustes a la propuesta del gobierno, lo que podría resultar en cambios significativos al texto original antes de su aprobación definitiva.