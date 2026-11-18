El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aterrizó este miércoles en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, para cumplir una agenda centrada en la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad.

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El alto funcionario estadounidense sostendrá reuniones con el ministro de Defensa y la cúpula militar colombiana para analizar estrategias contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y las nuevas amenazas derivadas del uso de drones cargados con explosivos.

La visita de Hegseth se desarrolla en el marco de los ejercicios de cooperación conocidos como el Escudo de las Américas y se produce después de su paso por Caracas, donde mantuvo encuentros oficiales con representantes del gobierno venezolano. Tras su llegada a Colombia, fue recibido con honores militares en las instalaciones de Catam.

Seguridad y lucha contra los grupos armados, en el centro de las reuniones

Según la agenda oficial, el funcionario estadounidense participará en encuentros privados con las autoridades de defensa colombianas para revisar la situación de seguridad en regiones como el Catatumbo y el Cauca, donde se han registrado ataques con drones explosivos atribuidos a grupos armados ilegales.

Durante las reuniones también se abordarán mecanismos de cooperación para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública frente a las amenazas del narcotráfico y el terrorismo. Está previsto que, una vez concluyan los encuentros, las delegaciones ofrezcan declaraciones conjuntas a los medios de comunicación.

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Estados Unidos entregará un avión Hércules C-130 a Colombia

Uno de los momentos más relevantes de la visita será la entrega de una aeronave C-130 Hércules en calidad de donación por parte de Estados Unidos. El avión será incorporado a la flota de la Fuerza Aérea Colombiana y podrá ser utilizado para el transporte de tropas, medicamentos, ayuda humanitaria y atención de emergencias, entre otras misiones.

El ministro de Defensa había señalado previamente que Colombia podría recibir hasta tres aeronaves de este tipo, una noticia que cobra especial importancia ante las necesidades operativas de la fuerza pública y el déficit de equipos aéreos reportado en los últimos años.

Tras concluir su agenda en Bogotá, Hegseth continuará su gira regional con una visita oficial a Ecuador, donde sostendrá encuentros con las autoridades de ese país.