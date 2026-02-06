CANAL RCN
Colombia

Megaoperativo permitió desmantelar red dedicada a modificar y revender celulares hurtados en Medellín

Labores de inteligencia permitieron identificar locales que, presuntamente, servían como fachada para recibir, modificar y revender celulares robados en diferentes puntos del Valle de Aburrá.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
10:11 a. m.
En las recientes horas, las autoridades en Medellín realizaron un amplio operativo que dejó al descubierto una red dedicada a la comercialización ilegal de celulares robados y accesorios falsificados.

Megaoperativo en la Ópera, Medellín, desmanteló red criminal

La intervención se concentró en el sector conocido como Ópera, donde fueron capturados, en flagrancia cuatro personas y se recuperaron más de 150 equipos móviles que figuraban con reporte por hurto.

La acción fue desarrollada gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar locales que, presuntamente, servían como fachada para recibir, modificar y revender celulares robados en diferentes puntos del Valle de Aburrá.

Durante los procedimientos también fueron incautados más de 10.000 accesorios para telefonía móvil destinados a la venta ilegal.

Incluso, en uno de los establecimientos, se descubrió una bodega clandestina utilizada para ocultar mercancía y evadir los controles de las autoridades.

Además de los equipos y accesorios, los uniformados hallaron herramientas tecnológicas y programas usados para alterar la identificación de los dispositivos, lo que facilitaba su reingreso al mercado como si fueran legales.

Las investigaciones señalan que en el lugar operaba un centro de acopio donde los celulares hurtados eran sometidos a modificaciones mediante sistemas conocidos como “cajas flasher”, con el fin de desbloquearlos y volverlos a comercializar.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, se refirió al respecto y aseguró que estas acciones hacen parte de la estrategia para recuperar el orden en el centro de la ciudad.

“Seguimos avanzando con autoridad y con orden en la recuperación del centro de Medellín. Nos metimos una vez más con un megaoperativo en el sector de Ópera. Es tan ilegal quien roba, como quien vende y como quien compra lo robado. En Medellín no vamos a dar un solo paso atrás en la defensa de la legalidad y en la lucha contra la ilegalidad”, afirmó.

Autoridades continúan operaciones para frenar venta de celulares robados

Por su parte, el general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó y confirmó que el despliegue operativo contó con más de 400 profesionales de Policía.

“Adelantamos una intervención integral en el centro de la ciudad, específicamente en el sector conocido como Ópera. Esta actividad incluyó diligencias de allanamiento, registro y la verificación de diferentes establecimientos comerciales, logrando resultados importantes contra el hurto y la comercialización de celulares”, indicó.

Los capturados deberán responder por los delitos de receptación, acceso abusivo a sistemas de información y usurpación de derechos de propiedad industrial.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer posibles vínculos con estructuras dedicadas al hurto de celulares en zonas de alta afluencia y anunciaron que los operativos en el centro de Medellín seguirán.

