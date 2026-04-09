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Recomendaciones para reducir riesgos al salir de noche en Bogotá: tome nota

Las autoridades entregaron varios consejos en pro de prevenir complicaciones.

Noche en Bogotá.
Noche en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
08:14 p. m.
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Disfrutar de una salida nocturna en Bogotá también requiere adoptar medidas de prevención para reducir posibles situaciones de riesgo.

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Por eso, la Secretaría Seguridad dio a conocer una serie de recomendaciones dirigidas a quienes planean salir durante la noche.

¿Cómo evitar peligros?

Entre las principales sugerencias está definir con anticipación el medio de transporte y la ruta que se utilizará para regresar a casa. Tener previsto esto permite evitar decisiones improvisadas que pueden llevar a una situación de vulnerabilidad.

Las autoridades también aconsejan informar a una persona de confianza sobre el lugar en el que se encuentra. Mantener comunicación y compartir la ubicación puede facilitar la reacción de familiares o allegados ante cualquier situación inusual.

Otro de los llamados está relacionado con las pertenencias personales. La recomendación es mantenerlas vigiladas durante toda la fiesta y evitar descuidar objetos como celulares, documentos, dinero o tarjetas bancarias.

En cuanto al consumo de bebidas, se pide no recibir tragos de personas desconocidas y conservar el control sobre aquello que se ingiere. Esta medida busca disminuir la exposición a circunstancias que puedan comprometer la seguridad.

La inseguridad en la noche

Si ocurre una emergencia o se presenta una situación que represente peligro, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 123 para solicitar atención de manera oportuna.

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Las cifras respaldan que el periodo de la noche y madrugada es el más peligroso en Bogotá.

Muestra de ello, por ejemplo, es que, en lo corrido de 2026, el 52.9 % de los secuestros se dieron en las madrugadas de los sábados, el 17.4 % de los homicidios ocurrió en la madrugada de los sábados y noche de los viernes; y el 23.7 % de los hurtos a personas ocurrieron en la madrugada de los sábados y noches de los martes, miércoles, jueves y viernes.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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