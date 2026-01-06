CANAL RCN
Colombia

Autoridades incautaron celulares robados en centro comercial de reconocido sector en Bogotá

En medio del operativo advirtieron a los comerciantes que quienes adquieran celulares robados y los pongan a la venta incurrirán en el delito de receptación.

Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Noticias RCN

enero 06 de 2026
09:40 p. m.
Durante al menos tres horas, un equipo de la Secretaría Distrital de Seguridad y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía verificó la Identidad Internacional de Equipo Móvil (Imei) de 70 celulares, en locales de venta y reparación, de un centro comercial ubicado en la calle 13, centro de Bogotá.

Este número de 15 dígitos les permitió identificar al menos una docena de dispositivos móviles que fueron reportados como robados por la ciudadanía y dejarlos en manos de las autoridades. De acuerdo con el sitio web de la Alcaldía:

“Como resultado (del operativo), los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá incautaron 15 celulares, cinco de ellos tenían reporte de hurto y diez contaban con algún tipo de modificación. Ahora, estos dispositivos se encuentran a disposición de la Policía y serán ellos los encargados de validar si existe la denuncia de los equipos reportados para contactar a sus dueños y entregarlos”.

Dueños de los locales en los que incautaron celulares robados podrían tener problemas con la justicia:

El operativo fue realizado como parte de los esfuerzos del Distrito para frenar el hurto de dispositivos móviles y su comercialización en la ciudad.

Quienes adquieran para poner a la venta celulares robados estarán incurriendo en el delito de receptación. Por tanto, las autoridades recomendaron a los dueños y trabajadores de locales comerciales del sector de la calle 13 que lleven un registro de la compra de dispositivos móviles y sospechar de quienes lleguen ofreciéndolos a precio de huevo. Ahora, serán devueltos a sus dueños, en los casos en los que hayan interpuesto una denuncia por robo:

“Para formalizar la denuncia, la Secretaría de Seguridad cuenta con el programa de Asistencia Integral a la Denuncia - AIDE, que asesora y acompaña en todo el proceso a la ciudadanía de manera telefónica, evitando el desplazamiento a los puntos de atención y facilitando el proceso a las víctimas”.

