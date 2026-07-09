Gobierno entrante reveló cuál sería su plan con los hipopótamos: ¿marcha atrás a la eutanasia?

El manejo de los hipopótamos de Pablo Escobar volverá a cambiar de rumbo con la llegada del nuevo Gobierno. Fabio Arjona, designado ministro de Ambiente por el presidente electo Abelardo de la Espriella, aseguró que la administración entrante descarta el control letal como herramienta para reducir la población de esta especie invasora.

El funcionario aseguró que están trabajando en una idea, sin dar muchos detalles concretos, pero expresó que se trabaja en una alternativa basada en la creación de un santuario en el Magdalena Medio.

El anuncio representa un giro frente a la política del Gobierno saliente. En los últimos meses, el Ministerio de Ambiente autorizó la eutanasia de 80 hipopótamos como parte del Plan Integral de Manejo de la especie y de manera paralela, adelantó gestiones diplomáticas para evaluar su traslado al centro de conservación Vantara, en India.

Ese proceso incluyó una solicitud formal al Gobierno indio, el anuncio de una misión técnica para evaluar los animales y manifestaciones de interés de organizaciones internacionales, entre ellas Vantara y la Alianza Global de Instituciones Zoológicas (GOZU), liderada desde Rusia.

¿Qué propone el nuevo Gobierno para los hipopótamos de Escobar?

En una entrevista con El País de España, Arjona afirmó que una de las primeras políticas de su ministerio será una solución para los hipopótamos y adelantó que no habrá control letal. Aunque evitó revelar detalles, dio una pista sobre la iniciativa: "Solo te puedo decir que pienses en un Jurassic Park".

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Según sus declaraciones a este medio, el Gobierno electo está cerca de cerrar un acuerdo con el empresario indio Anant Ambani para financiar el proyecto y señaló que será necesario esperar al 7 de agosto para conocer la propuesta completa.

Por otro lado, en diálogo con El Espectador, el futuro ministro también descartó la eutanasia como alternativa.

Control letal no va a ser una solución. Hay que buscar una solución más inteligente, la estamos buscando, pero desde ya descarto por cuestiones de la sensibilidad de lanzar esa señal hacia el control letal

¿Por qué el Gobierno Petro defendió la eutanasia de hipopótamos?

Tras las declaraciones de Arjona, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, defendió el plan de manejo que deja estructurado la administración saliente. Señaló que las decisiones adoptadas respondieron a criterios técnicos y científicos para enfrentar la expansión de una especie exótica invasora que afecta los ecosistemas, desplaza fauna nativa y representa riesgos para las comunidades del Magdalena Medio.

Vélez recordó que el Gobierno avanzó en alternativas complementarias como la translocación y el confinamiento mediante las gestiones realizadas con Vantara y las autoridades de India.

No obstante, sostuvo que la evidencia científica indica que ni el traslado ni la esterilización, por sí solos, son suficientes para controlar la población, por lo que la reducción efectiva requiere aplicar de manera simultánea distintas herramientas previstas en el Plan Integral de Manejo, incluida la eutanasia.

El futuro de los hipopótamos quedará ahora en manos del nuevo Gobierno, que deberá definir si mantiene las gestiones internacionales iniciadas para el traslado de ejemplares o si reemplaza el modelo diseñado por la administración saliente por la propuesta de santuario anunciada por Fabio Arjona.