Habló familiar del bebé que murió estando bajo el cuidado de un hogar del ICBF en Cali

Un bebé de dos meses apareció muerto en una de las canaletas de la Fundación Chiquitines.

octubre 23 de 2025
02:02 p. m.
Hay consternación por el hallazgo de un bebé muerto en un canal de agua que queda a pocos metros de una fundación en Cali. El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) lo había apartado de su familia.

Dos meses después del nacimiento, el ICBF le quita la custodia a la mamá y el bebé quedó bajo cuidado de la Fundación Bambi Chiquitines. El menor permaneció dos semanas en este lugar.

Tío cuestionó la versión de la fundación

Leonida Pillimué, tío del bebé, contó en Noticias RCN que el cuerpo fue encontrado en una bolsa y cuestionó la versión que dio la fundación, la cual fue que un niño de seis años lo sacó de la cuna: “¿Cómo va a sacar un argumento donde va a decir que un niño lo tiró a un caño? Yo no creo que tenga la capacidad de embolsarlo y tirarlo a un caño”.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió que la fundación sea investigada de forma inmediata, principalmente sobre los protocolos y el nivel de cuidado que les brindan a los menores. Aproximadamente 90 jóvenes estarían en este lugar.

Personería pide que fundación sea investigada

“La situación evidencia la necesidad de revisar los protocolos del Bienestar Familiar y de los operadores como la Fundación Chiquitines, especialmente frente al número de menores que tienen a su cuidado y la capacidad real de educadores y personal responsable”, afirmó.

El ICBF emitió un comunicado en el que señaló que el bebé fue llevado a un centro médico, pero su condición era crítica. Las causas aún no han sido esclarecidas, por lo que están bajo investigación.

La entidad está llevando a cabo la vigilancia y el control. Dependiendo del momento en el que se conozca la causa de la muerte, informó que tomará las medidas correspondientes.

“El ICBF lamenta profundamente este hecho y hace un llamado a los padres, familias, instituciones privadas y demás actores del Sistema Nacional”, concluyó el instituto.

