Bebé de dos meses apareció muerto en una canaleta de desagüe de una fundación del ICBF en Cali: esto se sabe

Hay desconcierto en Cali por la muerte de un bebé de apenas dos meses dentro de una fundación administrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El cuerpo del menor fue hallado en una canaleta de desagüe, a pocos metros de donde había desaparecido, en hechos que hoy son materia de investigación.

El caso se registró en la Fundación Chiquitines, ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca, un lugar donde permanecen niños y niñas bajo custodia del Estado.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el pequeño se encontraba en una habitación del centro cuando, por un corto momento, su cuidadora salió a realizar labores propias del cuidado de los menores.

Cuando la funcionaria regresó, el bebé ya no estaba. La búsqueda se extendió por las instalaciones del lugar y minutos después fue encontrado sin vida dentro de una canaleta de desagüe ubicada muy cerca del sitio.

¿Qué se sabe del bebé que apareció muerto en una canaleta en Cali?

Las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y posterior hallazgo del menor son confusas y han despertado cuestionamientos hacia el instituto y la fundación encargada de su cuidado.

El personero delegado de Cali, Edwar Hernández, manifestó su preocupación por la muerte del menor y la falta de claridad en el manejo del caso:

Una de las funcionarias que cuidaba a los niños parece ser que salió un momento en ese ejercicio de cuidado que tienen y cuando regresó, el niño que estaba en ese sitio ya no estaba.

El funcionario fue enfático en que la situación no puede ser tratada como un hecho menor:

Un niño de dos meses no fallece por algo tan sencillo.

La Personería de Cali ya ha solicitado explicaciones inmediatas al ICBF y a las directivas de la fundación sobre los protocolos de seguridad y vigilancia que se aplican dentro de las instalaciones, especialmente tratándose de menores en condiciones de especial protección.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y pruebas que permitan esclarecer cómo el bebé terminó dentro de la canaleta, y si hubo o no negligencia por parte del personal encargado.