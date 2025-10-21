CANAL RCN
Colombia Video

Bebé de dos meses apareció muerto en una canaleta de desagüe de una fundación del ICBF en Cali: esto se sabe

El menor desapareció de una habitación en la Fundación Chiquitines, en el sur de Cali.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
02:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay desconcierto en Cali por la muerte de un bebé de apenas dos meses dentro de una fundación administrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

VIDEO | Así cayeron los 13 ladrones que intentaban desvalijar una bodega en medio de la noche en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Así cayeron los 13 ladrones que intentaban desvalijar una bodega en medio de la noche en Bogotá

El cuerpo del menor fue hallado en una canaleta de desagüe, a pocos metros de donde había desaparecido, en hechos que hoy son materia de investigación.

Bebé apareció muerto en canaleta de una fundación del ICBF en Cali

El caso se registró en la Fundación Chiquitines, ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca, un lugar donde permanecen niños y niñas bajo custodia del Estado.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el pequeño se encontraba en una habitación del centro cuando, por un corto momento, su cuidadora salió a realizar labores propias del cuidado de los menores.

Cuando la funcionaria regresó, el bebé ya no estaba. La búsqueda se extendió por las instalaciones del lugar y minutos después fue encontrado sin vida dentro de una canaleta de desagüe ubicada muy cerca del sitio.

¿Qué se sabe del bebé que apareció muerto en una canaleta en Cali?

Las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y posterior hallazgo del menor son confusas y han despertado cuestionamientos hacia el instituto y la fundación encargada de su cuidado.

Bebé recién nacida fue hallada en brazos de un hombre en el Terminal Salitre sin pruebas de parentesco
RELACIONADO

Bebé recién nacida fue hallada en brazos de un hombre en el Terminal Salitre sin pruebas de parentesco

El personero delegado de Cali, Edwar Hernández, manifestó su preocupación por la muerte del menor y la falta de claridad en el manejo del caso:

Una de las funcionarias que cuidaba a los niños parece ser que salió un momento en ese ejercicio de cuidado que tienen y cuando regresó, el niño que estaba en ese sitio ya no estaba.

El funcionario fue enfático en que la situación no puede ser tratada como un hecho menor:

Un niño de dos meses no fallece por algo tan sencillo.

La Personería de Cali ya ha solicitado explicaciones inmediatas al ICBF y a las directivas de la fundación sobre los protocolos de seguridad y vigilancia que se aplican dentro de las instalaciones, especialmente tratándose de menores en condiciones de especial protección.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y pruebas que permitan esclarecer cómo el bebé terminó dentro de la canaleta, y si hubo o no negligencia por parte del personal encargado.

Soldado habría abusado de una menor de 10 años mientras estaba de centinela en una base militar de Córdoba
RELACIONADO

Soldado habría abusado de una menor de 10 años mientras estaba de centinela en una base militar de Córdoba

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Mujer pensó que nadie la vio robar una bicicleta en Bogotá, pero las cámaras la delataron

Inseguridad en Bogotá

Impulsan proyecto para que el antiguo Esmad pueda intervenir en bloqueos de Transmilenio

Francisco Barbosa

“Desde el 7 de agosto de 2026 Petro no va a tener un día de tranquilidad”: exfiscal Barbosa

Otras Noticias

Luis Díaz

¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich

Luis Díaz marcó su primer gol con la camiseta del Bayern Múnich en Champions. Una anotación de alto calibre.

Medicamentos

Antidepresivos podrían generar aumento de peso, según investigación

El estudio reveló que estos medicamentos también pueden incidir sobre el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Café

Cafés de Colombia Expo 2025 abre sus puertas en Corferias con el mejor aroma del país

Estados Unidos

Lista Clinton: Posible inclusión de Gustavo Petro genera expectativa y debate sobre sus implicaciones

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo