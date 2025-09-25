Menor que estaba bajo protección del ICBF fue víctima de explotación sexual por un docente en Antioquia

Un caso de abuso sexual dentro de un internado en Antioquia terminó en una condena contra un profesor señalado de aprovecharse de la condición de fragilidad de un menor de edad.

La víctima, un joven de 17 años bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue objeto de conductas de explotación por parte del docente, quien fue llevado a juicio y declarado culpable tras la presentación de pruebas sólidas por parte de la Fiscalía.

Menor que estaba bajo protección del ICBF fue víctima de explotación sexual

El profesor Jhon Alexander Bedoya Mira, de 39 años, fue sentenciado a 17 años de prisión luego de que un juez acogiera los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, que logró acreditar su responsabilidad en el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), los hechos ocurrieron en mayo de 2023, al interior de un internado en Itagüí, Antioquia.

El docente, en el marco de un refuerzo académico en varias materias, aprovechó la cercanía con el menor para realizar las conductas abusivas.

Docente le ofrecía dinero y objetos a cambio de tocamientos sexuales

La Fiscalía probó que el educador le ofreció dinero y diferentes objetos a cambio de permitir tocamientos en sus partes íntimas.

El caso tomó mayor gravedad al establecerse que estaba bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), circunstancia de la que el profesor se valió para concretar la explotación.

Según el expediente, estas conductas se repitieron durante dos semanas.

Cabe mencionar que, el docente fue capturado el 31 de octubre de 2023 y desde entonces permanecía privado de la libertad. Ahora, con la sentencia condenatoria, deberá cumplir la pena en el establecimiento penitenciario que disponga el Inpec.