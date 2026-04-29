Sicarios entraron a una casa y asesinaron a dos menores y a un joven de 21 años en Barrancabermeja

Una nueva masacre se registró en Barrancabermeja donde tres personas, entre ellas dos menores de 17 años, fueron asesinadas dentro de una vivienda en una apartada zona rural del puerto petrolero.

El múltiple homicidio ocurrió en el sector conocido como Loma de Oro, en el barrio Rafael Rangel, una zona lejana del casco urbano y golpeada por problemas de comercialización de estupefacientes y presencia de estructuras criminales.

Las víctimas fueron un joven de 21 años, su hermano de 17 años y una adolescente de 17 años que se encontraba con ellos al momento del ataque.

Otra menor de edad, también de 17 años, sobrevivió, pero permanece gravemente herida en un centro asistencial.

Sicarios asesinaron a dos menores y a un joven de 21 años en Barrancabermeja

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron hasta una vivienda ubicada en el sector de la Ladrillera, dentro de Loma de Oro, e irrumpieron violentamente para atacar a quienes se encontraban en el lugar.

El objetivo inicial habría sido un joven de 21 años, quien fue asesinado dentro de la residencia.

Junto a él murió su hermano de 17 años, que también estaba en la casa al momento del atentado.

Con ellos se encontraba una joven de 17 años, novia de uno de los fallecidos, quien igualmente fue alcanzada por los disparos y perdió la vida en el lugar.

Una cuarta persona, otra adolescente de 17 años, resultó herida de gravedad y fue trasladada de urgencia a un hospital del puerto petrolero, donde permanece bajo observación médica.

¿Cómo se dieron cuenta de la masacre ocurrida en Barrancabermeja?

Los disparos alertaron a vecinos y familiares cercanos, quienes salieron en medio del pánico tras escuchar la ráfaga de detonaciones.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron la escena: tres cuerpos dentro de la vivienda y una menor luchando por sobrevivir.

El coronel Edwin Nieto, comandante de Policía del Magdalena Medio, confirmó lo ocurrido.

Lamentablemente se presenta una situación aquí en el sector de la Ladrillera dentro de una residencia en donde en la cual de primera mano nos informan de una persona lesionada por acá en el sector. Cuando llegamos a verificar nos encontramos con una vivienda, nuevamente digo, en el sector de la Ladrillera, donde hay tres personas perdieron la vida. En este momento hay dos masculinos, una femenina. Estamos a la espera de que el CTI haga su inspección técnica al cadáver

¿Qué hipótesis se manejan tras el asesinato de tres jóvenes en Barrancabermeja?

Las autoridades investigan si este triple homicidio corresponde a un ajuste de cuentas, teniendo en cuenta que esta zona rural es considerada crítica por el tráfico de drogas y la presencia de grupos armados ilegales.

Además, se conoció que una de las personas fallecidas presuntamente tendría vínculos con una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes, relacionada con el grupo conocido como Los de la M.

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También trascendió que uno de los presuntos involucrados en este hecho habría salido recientemente de prisión por delitos relacionados con porte ilegal de armas y comercialización de estupefacientes.

Aunque esta información aún está siendo verificada, se convirtió en una de las líneas clave dentro de la investigación.

Por otro lado, tras la masacre, las autoridades convocaron un consejo de seguridad extraordinario en Barrancabermeja para coordinar la búsqueda de los responsables y reforzar la presencia institucional en la zona.

Además, unidades policiales permanecen en el sector rural donde ocurrió el ataque, resguardando a la población.