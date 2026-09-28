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Exfuncionarios del gobierno Petro estarían buscando negociar con la Fiscalía por el caso UNGRD

El abogado de Sneyder Pinilla, aseguró que otras personas presuntamente implicadas en el entramado de corrupción estarían buscando un principio de oportunidad.

Yhonay Díaz

septiembre 28 de 2026
01:35 p. m.
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El escándalo de corrupción detrás de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue revelando posibles implicado en el caso, quienes estarían teniendo acercamientos con la Fiscalía.

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Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, actualmente detenido como uno de los principales dinamizadores del entramado de corrupción de la UNGRD, confirmó que exfuncionarios del gobierno Petro estarían buscando acercamientos con la Fiscalía para lograr obtener un principio de oportunidad.

Hay más personas que están intentando sobre la mesa un principio de oportunidad y esto apenas empieza.

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¿Quiénes están buscando negociar con la Fiscalía por el caso UNGRD?

De acuerdo con el abogado de Sneyder Pinilla, serían varios los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, presuntamente, implicados en el escándalo quienes estarían tratando de negociar con la justicia para obtener beneficios a cambio de entregar información que permita esclarecer lo que ha detrás del millonario desfalco de los recursos del Estado, a través de los contratos de los carrotanques para La Guajira.

Estos acercamientos se conocen después de que el presidente Abelardo de la Espriella se pronunciara sobre la colaboración con la justicia y los beneficios por cooperación.

El presidente es un conocedor del derecho penal porque es penalista. El principio de oportunidad está consagrado en la ley y en la justicia (…) Quienes reparan, quienes se someten a la justicia, quienes entregan evidencias, pruebas y devuelven lo apropiado merecen una pena atenuada, como lo ha dicho el presidente.

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¿Caerán nuevos implicados por el escándalo UNGRD?

El abogado de Pinilla hizo un llamado a los exfuncionarios que buscan negociar con la justicia:

Esto es un llamado para que aforados también se sometan a esos procesos de cooperación y nos hablen de quiénes fueron los determinadores de este entramado de corrupción.

La posibilidad de que más funcionarios del gobierno anterior se acojan al principio de oportunidad podría ampliar considerablemente el alcance de las investigaciones y revelar la verdadera dimensión del entramado corrupto.

Las autoridades judiciales esperan que estos acercamientos permitan identificar a quienes diseñaron y dirigieron la red de malversación de fondos públicos.

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