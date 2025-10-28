Se confirma una nueva fuga de un preso: ¿De quién se trata? ¿Dónde ocurrió?

Autoridades confirmaron un nuevo caso de fuga de preso. Al parecer, ocurrió en el Hospital La María en Antioquia, en donde estaban atendiendo a Kevin Andrés Pérez Cano, quien está cumpliendo una condena de 23 años por homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Este hombre estaba recluido en la cárcel El Pedregal. La fuga ocurrió en la madrugada de este martes 28 de octubre y este hombre habría escapado por una ventana del centro médico.

Se fugó hombre condenado por homicidio

La fuga de Pérez es la segunda que ocurre en pocos días. Recientemente, se conocieron detalles sobre el escape de Nelson Ocampo Morales, más conocido en el mundo delictivo como ‘El Diablo’.

A este lo condenaron a 33 años de cárcel por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega. ‘El Diablo’ actuó con un cómplice: Yeison Fernando Ramírez Fajardo.

La fuga de 'El Diablo': ¿Cómo ocurrió?

Este crimen se presentó el 2 de agosto de 2023 en Neiva. La patrullera de 27 años se estaba movilizando en una motocicleta y cuando llegó a un semáforo, ambos hombres la increparon con armas y la asesinaron.

Para no ser capturados, ellos alteraron el vehículo en el que emprendieron la huida. La captura se desarrolló a las pocas horas de cometido el crimen, cuando ambos estaban escapando por San Antonio de Anaconia, zona rural de Neiva.

Los dos asesinos aceptaron su responsabilidad por medio de un preacuerdo, permitiendo agilizar el proceso. Fueron condenados en marzo de 2024. ‘El Diablo’ fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

Ocampo se escapó en la madrugada del 18 de octubre. Se cree que salió por una de las ventanas que, al momento de ser revisada por los guardias, se comprobó que le faltaban barrotes. También se hallaron cobijas con las que se habría ayudado.

Desde el Sindicato Nacional del Inpec hubo pronunciamiento. El presidente Óscar Robayo afirmó que la institución ha estado afrontando complicaciones por la falta de personal.