CANAL RCN
Colombia Video

Se confirma una nueva fuga de un preso: ¿De quién se trata? ¿Dónde ocurrió?

El preso estaba cumpliendo una condena por homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
07:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades confirmaron un nuevo caso de fuga de preso. Al parecer, ocurrió en el Hospital La María en Antioquia, en donde estaban atendiendo a Kevin Andrés Pérez Cano, quien está cumpliendo una condena de 23 años por homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Detalles inéditos sobre la fuga de alias Diablo de la cárcel de Cómbita: director del penal habló
RELACIONADO

Detalles inéditos sobre la fuga de alias Diablo de la cárcel de Cómbita: director del penal habló

Este hombre estaba recluido en la cárcel El Pedregal. La fuga ocurrió en la madrugada de este martes 28 de octubre y este hombre habría escapado por una ventana del centro médico.

Se fugó hombre condenado por homicidio

La fuga de Pérez es la segunda que ocurre en pocos días. Recientemente, se conocieron detalles sobre el escape de Nelson Ocampo Morales, más conocido en el mundo delictivo como ‘El Diablo’.

A este lo condenaron a 33 años de cárcel por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega. ‘El Diablo’ actuó con un cómplice: Yeison Fernando Ramírez Fajardo.

La fuga de 'El Diablo': ¿Cómo ocurrió?

Este crimen se presentó el 2 de agosto de 2023 en Neiva. La patrullera de 27 años se estaba movilizando en una motocicleta y cuando llegó a un semáforo, ambos hombres la increparon con armas y la asesinaron.

Para no ser capturados, ellos alteraron el vehículo en el que emprendieron la huida. La captura se desarrolló a las pocas horas de cometido el crimen, cuando ambos estaban escapando por San Antonio de Anaconia, zona rural de Neiva.

Detalles inéditos sobre la fuga de alias Diablo de la cárcel de Cómbita: director del penal habló
RELACIONADO

Detalles inéditos sobre la fuga de alias Diablo de la cárcel de Cómbita: director del penal habló

Los dos asesinos aceptaron su responsabilidad por medio de un preacuerdo, permitiendo agilizar el proceso. Fueron condenados en marzo de 2024. ‘El Diablo’ fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

Ocampo se escapó en la madrugada del 18 de octubre. Se cree que salió por una de las ventanas que, al momento de ser revisada por los guardias, se comprobó que le faltaban barrotes. También se hallaron cobijas con las que se habría ayudado.

Desde el Sindicato Nacional del Inpec hubo pronunciamiento. El presidente Óscar Robayo afirmó que la institución ha estado afrontando complicaciones por la falta de personal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

El calvario que vivieron 14 colombianas siendo víctimas de trata y prostitución en México

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría requirió al Ministerio de Defensa: ¿Irregularidades en el mantenimiento de helicópteros MI-17?

Armando Benedetti

Le bloquearon las tarjetas a Benedetti: la opción que tienen los de la lista Clinton de usar dólares

Otras Noticias

Comercio

Lanzan descuentos de más del 50% en tecnología antes del cierre de octubre: estos son los almacenes

Ante del cierre de este mes, los grandes almacenes lanzaron grandes descuentos para los consumidores colombianos.

Deportivo Pereira

La historia del joven del Pereira que renunció a su trabajo para poder jugar y fue expulsado

Carlos Vega, del Deportivo Pereira, fue expulsado del juego frente a Pasto y su historia se hizo viral luego de renunciar horas antes a su trabajo.

Huracanes

“El peor desastre en la historia de Jamaica lo va a causar Melissa”: Max Henríquez, meteorólogo colombiano

Redes sociales

Influencer colombiana fue agredida en reality internacional: video es viral en redes

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja