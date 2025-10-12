Emiten orden de captura contra ‘Iván Mordisco’ y otros cabecillas de las disidencias

Se emitieron órdenes de captura contra varios miembros de las disidencias, incluyendo a ‘Iván Mordisco’, por crímenes contra la población Nasa en Cauca.

Las investigaciones apuntan que el Frente Dagoberto Ramos del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias ha sido responsable de 32 homicidios, tentativas de homicidio y desplazamiento desde 2022.

Afectaciones contra los Nasa: asesinatos y desplazamiento

Al menos 43 personas de los Nasa han sido víctimas de este grupo, incluyendo 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, ocho firmantes del acuerdo de paz y cinco sabedores ancestrales.

Los crímenes se han cometido en Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló. Las disidencias entonces han impulsado un exterminio impulsado por los máximos cabecillas, con el fin de quedarse con las tierras y ejercer control en la zona nororiental de Cauca.

Tras la solicitud de la Fiscalía, un juez emitió órdenes de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández (‘Iván Mordisco’), Óscar Eduardo Sandoval Noscué (‘Andrés’ o ‘El Mocho’) y otros cabecillas. También hay miembros y milicianos.

Millonaria recompensa por ‘Iván Mordisco’

Cabe recordar que en agosto de 2024, la Defensoría emitió la alerta temprana 019, con la que advirtió el peligro de la población de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló por la presencia de este grupo armado, el cual también tiene tentáculos en el resto de Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila.

El control territorial se lo ha disputado con otra disidencia, el Frente 57 Yair Bermúdez; y con el ELN. La Defensoría precisó que esto ha generado asesinatos, desplazamientos, utilización de menores, confinamientos y crímenes sexuales.

“Viene generando un fuerte control armado en la zona nororiental, posicionándose como la única estructura armada ilegal con control y gobernanza ilegales sobre la zona”, enfatizó la entidad.

Es importante recordar que ‘Iván Mordisco’ es uno de los delincuentes por quien más hay recompensa. Desde hace meses, hay disponibles 4.450 millones de pesos por información que dé con la captura.