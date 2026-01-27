Hallan sin vida a joven de 19 años que intentó ascender el volcán Galeras en Nariño

Un joven de 19 años perdió la vida mientras realizaba un ascenso al volcán Galeras, en el departamento de Nariño, en una zona donde el acceso está restringido por tratarse de un área protegida de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Hallan sin vida a joven que intentó ascender el volcán Galeras

Aunque está permitido llegar únicamente hasta ciertos puntos del volcán, algunas personas evaden los controles y continúan el ascenso hacia sectores de alto riesgo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el joven habría salido solo el pasado domingo 25 de enero a realizar el recorrido y en horas de la tarde de ese mismo día, habría alertado, a través de mensajes a familiares y amigos, que se encontraba perdido, justo cuando comenzaron a registrarse fuertes lluvias en la parte alta del volcán.

La situación y su aviso encendieron las alarmas y obligaron a activar un operativo de búsqueda.

Bomberos de Pasto y Consaca, en articulación con personal de Parques Nacionales y miembros de la comunidad, iniciaron las labores de rescate.

Sin embargo, las difíciles condiciones climáticas impidieron continuar con la búsqueda durante la noche del domingo.

Las operaciones se reanudaron en la mañana de este lunes 26 de enero, pero lamentablemente, los equipos de rescate hallaron el cuerpo sin vida del joven en una zona alta del volcán.

Según los primeros reportes, habría sido arrastrado por corrientes de agua generadas por las intensas precipitaciones, y presentaba múltiples traumatismos.

“Las condiciones fueron muy complicadas por las fuertes lluvias que se presentaron en Galeras. Él se perdió, hizo un llamado para que lo ayudáramos e inmediatamente articulamos con el municipio de Pasto y bomberos para hacer la búsqueda. Lastimosamente no lo pudimos encontrar el domingo; el lunes, cuando se retomaron las acciones, lo encontramos, pero sin vida”, señaló Ricardo Méndez, comandante de Bomberos de Pasto.