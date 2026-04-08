¡Revolcón en la Calle 80 de Bogotá! Revelan planes para ampliar carriles, extender Transmilenio y descongestionar la vía

La calle 80 se ha convertido en uno de los puntos más caóticos de movilidad en Bogotá, con trancones constantes, altos tiempos de desplazamiento y una conexión cada vez más complicada con los municipios vecinos.

Frente a esta situación, la Agencia Regional de Movilidad inició estudios técnicos que buscan intervenir de fondo este corredor estratégico, que lleva más de cuatro décadas sin análisis ni diseños actualizados.

En diálogo con el patrullero Efraín Arce de Noticias RCN, la directora de la entidad, Susana Morales, explicó en detalle qué se está planeando y cuáles son los primeros pasos para intentar solucionar el problema.

¿Cuál es el plan para modificar la caótica Calle 80 en Bogotá?

Morales confirmó que este año comenzaron los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los cuales permitirán definir en el futuro el modelo del proyecto y avanzar hacia estudios de detalle y construcción.

La intervención contemplada abarcaría 7,7 kilómetros: 3 kilómetros dentro de Bogotá, desde el Portal de la calle 80 hasta el puente de Guadua, y 4,7 kilómetros adicionales hasta la glorieta de Siberia, en Cundinamarca.

El propósito es claro: mejorar la movilidad regional, reducir los tiempos de viaje, disminuir la congestión y facilitar la conexión entre Bogotá y su entorno metropolitano.

Sin embargo, para lograrlo, primero se deben realizar estudios rigurosos que no existen desde hace 40 años, lo que obliga a empezar prácticamente desde cero con documentos técnicos, análisis y justificaciones.

¿Qué propuestas están estudiando?

Uno de los puntos más críticos identificados es el estado actual del corredor, especialmente en el tramo de Cundinamarca, donde ni siquiera existen andenes.

Por eso, dentro de las propuestas se contempla la construcción de un tercer carril, así como la adecuación de espacios para peatones y ciclistas, teniendo en cuenta el alto flujo de personas que transitan diariamente por esta vía.

En paralelo, ya arrancaron los estudios de demanda. Para ello se instalarán cámaras en distintos puntos del corredor que permitirán contar vehículos y analizar el comportamiento del tráfico. Las autoridades fueron enfáticas en aclarar que no se trata de dispositivos de fotodetección.

Además, se realizarán cerca de 1.080 encuestas a transportadores de carga, con el fin de caracterizar este tipo de vehículos, que representan aproximadamente el 25 % del ingreso a Bogotá por esta vía. También se adelantarán conteos de peatones y ciclistas en diferentes intersecciones.

¿Transmilenio irá hasta Siberia?

Otro de los temas que genera expectativa es el futuro de Transmilenio en este corredor. Aunque se ha planteado la posibilidad de extender el sistema hasta la glorieta de Siberia e incluso analizar el traslado del actual portal de la calle 80, Morales fue clara en que aún no hay decisiones definitivas.

Todo hace parte de los estudios y deberá evaluarse en conjunto con Transmilenio y otras entidades.

Lo que sí está sobre la mesa es la necesidad de ampliar la capacidad vial. En el lado de Cundinamarca se proyecta la construcción de un tercer carril, además de carriles diferenciados que permitan la circulación del sistema de transporte masivo y de vehículos particulares.

Por ahora, el proyecto apenas inicia su fase técnica.